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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Судебные заседания в условиях карантина: Рада одобрила новый законопроект

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      Рада разрешила проводить некоторые судебные заседания в режиме онлайн / legalhub.online

      Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об особенностях ведения рассмотрения судебных производств в условиях карантина. Как объяснили авторы проекта закона, он преследует цель обезопасить соблюдения прав человека в уголовном производстве, а также гарантировать предоставление разрешения на проведение неотложных следственных действий в условиях карантина.

      Законопроект об особенностях судебных заседаний в условиях карантина доступен на сайте Верховной Рады Украины под №3276. Его поддержали 274 депутата.

      К слову Внеочередное заседание Рады: онлайн-трансляция

      Что предусматривает законопроект

      Законопроект предусматривает, что в случае, если в условиях карантина невозможно определить судью в конкретном суде для рассмотрения дела, вносится ходатайство о его передаче в другой суд.

      После этого не позднее чем через 24 часа после такого ходатайства председатель суда апелляционной инстанции рассматривает вопрос о передаче дела в другой суд. В таком случае споры о подсудности судов не допускаются.

      Если судья в определенный законом срок (2 суток) не может рассмотреть ходатайство об избрании или продлении меры пресечения, дело может быть передано другому судье.

      Кроме этого, закон устанавливает, что судья по делу по собственной инициативе может принять проведение заседания в режиме видеоконференции. В таком случае все стороны процесса должны быть уведомлены об этом заранее.

      коронавірус, карантин, обмеження
      Ограничения в Украине на период карантина / инфографика 24 канала

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Верховная Рада Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Законодательство Судьи
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