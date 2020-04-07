Что не так с усилением карантина: объяснение правозащитников

Карантинные ограничения были введены из соображений безопасности украинцев и в целом абсолютно целесообразны. В целом, но не все.

Об этом говорится в сообщении Харьковской правозащитной группы.

Важно Как Украина будет выходить из карантина: ориентировочный план и даты

"Эпидемия COVID-19 является тяжелым испытанием для Украины. В эти сложные времена мы все – государственные служащие, политики, представители правоохранительных органов, общественные активисты, волонтеры и простые граждане – должны объединиться ради одной общей цели: спасения человеческих жизней", – отметили правозащитники.

В то же время Харьковская правозащитная группа настаивает, что, несмотря на кризисные явления, Украина должна оставаться правовым и демократическим государством.

Принятие решений органами государственной власти вне пределов их полномочий, к которым, по нашему мнению, относится и постановление Кабинета Министров Украины №255 от 2 апреля 2020 года, является недопустимым шагом к произволу власти и хаосу в обществе. Поэтому мы призываем органы государственной власти строго соблюдать Конституцию Украины, законы Украины, независимо от того, какими бы искренними ни были их намерения,

– отмечается в заявлении.

В частности, у правозащитников возникают вопросы к целесообразности, неопределенности и законности отдельных положений принятого Кабмином постановления, усиливающего карантин.



Новые карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала

Целесообразность ограничений

1. Запрет людям старше 60 лет выходить из дома является, по мнению правозащитников, вредным сразу по нескольким причинам.

По состоянию на октябрь 2019 года 2,5 миллиона пенсионеров продолжали работать, и такая "забота" об их здоровье, вообще говоря, может привести к потере рабочего места.

Прогулки на свежем воздухе для многих являются медицинской рекомендацией, и отказ от них может привести к прогрессу существующей болезни, например, диабета.

Такой запрет противоречит и рекомендациям ВОЗ и Минздрава относительно профилактических мер по противодействию пандемии COVID-19. Для поддержания человеческого иммунитета необходимо достаточное количество свежего воздуха и солнечного света. Ярким примером последствий длительного пребывания в замкнутом пространстве являются осужденные, которые через несколько лет отбывания наказания начинают страдать рядом тяжелых хронических заболеваний, в том числе и туберкулезом.

"Учитывая общее неблагоприятное эпидемическое состояние в Украине, запрет покидать дома может спровоцировать вспышку сердечно-сосудистых, аутоиммунных и других заболеваний, в том числе, стать катализатором эпидемии туберкулеза", – отметили правозащитники.

2. Запрет посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны правозащитникам кажется чрезмерным.

Они напомнили, что именно такие места и предназначены для прогулок, а запрет перемещаться группой более двух лиц должен исключить скопление людей в таких местах. Прогулки можно осуществлять и вне парковых или лесопарковых зон, однако такие прогулки менее полезны из-за значительной загазованности воздуха на улицах.

Именно рекреационные парковые зоны являются лучшим местом для естественной вентиляции легких во время бега или поездки на велосипеде. Такая вентиляция, среди прочего, является хорошей профилактикой пневмонии. К тому же, любые физические нагрузки повышают косвенный иммунитет,

– считают правозащитники.

3. Требование постоянно иметь при себе удостоверение личности никоим образом не связано с эпидемией болезни.

Создается впечатление, что оно введено исключительно для удобства правоохранителей, чтобы они могли легко определить, например, старше ли человек 60 лет, или нет. Но такие практики презюмируют, что все жители страны являются правонарушителями, и превращают государство в полицейское,

– отметили в Харьковской правозащитной группе.

Юридическая и фактическая неопределенность ограничений

1. На практике, для человека фактическое толкование понятия "лесопарковая зона" является достаточно сложным.

Согласно "Порядку разделения лесов на категории и выделения особо защитных лесных участков" к лесопарковой части лесов зеленых зон относятся лесные участки с эстетически ценными ландшафтами, предназначенные для массового отдыха населения. Размер лесопарковой части составляет 25 гектаров на тысячу человек при населении один миллион. В лесопарковой зоне лесные участки формируются территориальными органами по согласованию с органом исполнительной власти. Они могут и не иметь особых обозначений на местности или ограждений, что делает неопределенным для лица правовой статус такого участка.

Поэтому далеко не всегда самоочевидно, является ли участок лесным, или относится к лесопарковой зоне определенного населенного пункта.

2. Остается неопределенным и знаменитое понятие "общественного места", где человек должен надевать маску. Разъяснения, предоставленные Кабинетом Министров, не имеют силы нормативно-правового акта, а следовательно, могут не приниматься во внимание сотрудниками правоохранительных органов и судами.

Единственное законодательное определение общественного места находится в Законе Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения", и определяет, что общественное место – часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, остановки транспорта, стадионы.

В разъяснениях постановления, опубликованных на официальном сайте Кабмина, указывается, что перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти, и вы "в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место".

Таким образом, человек не может предсказать, когда и в каком месте он может быть признан правонарушителем.

Учитывая все вышесказанное, человек может оказаться в юридически неопределенном положении, когда не сможет предсказать, какое именно его действие является правомерным, а какое является противоправным и наказуемым.

Законность ограничений

В своем Постановлении № 255 от 2 апреля 2020 года Кабинет Министров ограничил следующие права человека и гражданина:

право на свободу и личную неприкосновенность (статья 29 Конституции Украины),

право на свободу передвижения (статья 33 Конституции Украины),

право на свободу совести (статья 35 Конституции Украины),

право на мирные собрания (статья 39 Конституции Украины).

Кабинет Министров является высшим исполнительным органом государственной власти, в силу статьи 6 Конституции Украины может действовать только в способ и в пределах полномочий, предусмотренных законом.

Статья 64 Конституции, в дополнение к тем возможным ограничениям, предусмотренным в конструкции отдельных статей Конституции по защите прав человека, устанавливает два исключительные случаи, когда права человека могут быть ограничены: введение чрезвычайного или военного положения.

Однако в Украине не было введено чрезвычайное положение. Взамен внедренные Кабинетом Министров ограничения называются карантинными и вводятся в рамках объявления чрезвычайной ситуации на территории государства.

Правовыми основаниями введения чрезвычайной ситуации являются Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" и Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней". Ни один из них не может наделять Кабинет Министров полномочием ограничивать конституционные права и свободы граждан.

Ограничения, которые были приняты Постановлением Кабинета Министров от 2 апреля 2020 года, могут быть установлены исключительно в случае введения чрезвычайного положения в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме чрезвычайного положения".

Запрет выходить из дома людям старше 60 лет составляет, по сути, круглосуточный домашний арест без всякого судебного решения, является непропорциональным ограничением права на свободу, а следовательно, является не только нецелесообразным, но и незаконным.

Рекомендации правозащитников

1. Ввести в Украине режим чрезвычайного положения с соблюдением следующих требований:

Инициировать надлежащую правовую процедуру введения режима чрезвычайного положения, обеспечив парламентское обсуждение законопроекта о режиме чрезвычайного положения;

Инициировать участие общественности, правовых экспертов и правозащитников в обсуждении возможных ограничений прав человека;

В Указе Президента Украины о введении чрезвычайного положения, утвержденном Верховной Радой Украины, предусмотреть только те мероприятия, которые будут направлены на борьбу с пандемией коронавируса;

Установить гарантии запрета органам безопасности злоупотреблять своими полномочиями в условиях чрезвычайного положения, в частности, не позволять несанкционированные судом обыски, конфискации имущества и установление слежки с помощью телекоммуникационных систем;

В Указе Президента Украины о введении чрезвычайного положения, утвержденном Верховной Радой Украины, выработать конкретный понятийный аппарат, который будет действовать во время противоэпидемиологических мероприятий ("общественное место", "личные средства защиты" и т.д.), таким образом устранив правовую неопределенность.

2. Ослабить требования самоизоляции для лиц старше шестидесяти лет, позволив им ежедневные пешие прогулки продолжительностью до одного часа и возможность посещать продуктовые магазины и аптеки три раза в неделю;

3. Разрешить всем посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон для одиночных пеших прогулок и одиночного занятия спортом;

4. Отменить обязанность иметь при себе документы, удостоверяющие личность, гражданство или специальный статус при выходе на улицу.