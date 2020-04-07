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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Как Украина будет выходить из карантина: ориентировочный план и даты

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      Карантин в Украине / Украинская правда

      В Украине объявлен карантин до 24 апреля. И уже сейчас власть разрабатывает поэтапный план выхода из карантина. Он должен начаться в апреле.

      Начало смягчения правил карантина начнется 14 апреля. Именно с этого дня откроются небольшие магазины, которые имеют площадь до 400 квадратных метров, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает LB.ua.

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      С 1 мая откроются другие магазины, торговые центры, парикмахерские.

      В середине мая возобновится учебный процесс в школах. Тогда же рестораны смогут принимать посетителей. Как и косметические салоны.

      Относительно открытия границ, то пока этого нет в планах. Закрытые границы могут быть вплоть до конца июня. Поэтому до тех пор не будут работать и аэропорты. Ограничения на выезд будут зависеть от развития ситуации.

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      Относительно Пасхи, то запрета на ее празднование в планах власти нет.

      Зато LIGA.net со ссылкой на источники после встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с представителями фракции "Слуга народа" пишет, что часть карантинных ограничений могут оставаться в силе до сентября. Из ограничений, в частности, может остаться обязательство носить защитную маску в общественных местах.

      В то же время в середине мая карантин могут постепенно ослабить, чтобы люди смогли вернуться на работу.

       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Кабинет Министров Украины Коронавирус COVID-19 Правительство Шмыгаля Денис Шмыгаль Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики
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