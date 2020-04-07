Як Україна виходитиме з карантину: орієнтовний план та дати

В Україні оголошений карантин до 24 квітня. Та вже зараз влада розробляє поетапний план виходу з карантину. Він має розпочатися у квітні.

Початок пом'якшення правил карантину розпочнеться 14 квітня. Саме з цього дня відкриються невеликі магазини, які мають площу до 400 квадратних метрів, а також усі будівельні та садові комплекси незалежно від площі. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє LB.ua.

Читайте також Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів

З 1 травня відкриються інші магазини, торгові центри, перукарні.

В середині травня відновиться навчальний процес у школах. Тоді ж ресторани зможуть приймати відвідувачів. Як і косметичні салони.

Щодо відкриття кордонів, то поки цього немає у планах. Закриті кордони можуть бути аж до кінця червня. Відтак до того часу не працюватимуть і аеропорти. Обмеження на виїзд будуть залежати від розвитку ситуації.

Читайте також Карантин в Україні посилили: що нового

Щодо Великодня, то заборони на його святкування в планах влади немає.

Натомість LIGA.net з посиланням на джерела після зустрічі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з представниками фракції "Слуга народу" пише, що частина карантинних обмежень можуть залишатися в силі до вересня. З обмежень, зокрема, може залишитися зобов'язання носити захисну маску в громадських місцях.

Водночас в середині травня карантин можуть поступово послабити, щоб люди змогли повернутися на роботу.



Нові карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу