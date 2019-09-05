Что нужно знать о путешествиях по машине за границу: советы путешественникам

Путешествия – это прекрасно! Многие семьи любят путешествовать на собственном автомобиле, либо арендуют машину. Поэтому, надо помнить, что, пересекая границу, нужно иметь немало соответствующих документов.

Прежде всего вам понадобится удостоверение водителя международного образца.

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Права старого образца лучше заранее заменить в сервисных центрах Министерства внутренних дел. Вся процедура длится всего час.

Прежде всего вам понадобится удостоверение водителя международного образца

Понятно, что на границе у Вас спросят и свидетельстве о регистрации транспортного средства. И в первую очередь, от вас потребуют зеленую карту, то есть полис страхования авто за границей. Без него вам границу не проехать. Хорошо, что купить его можно даже на пропускном пункте.



От вас потребуют зеленую карту, то есть полис страхования авто за рубежом

Ну и перед тем, как выезжаете, ознакомьтесь с особенностями ПДД в стране, в которую выезжаете. Например, в Венгрии надо сразу купить виньетку для проезда по дорогам страны, а в Польше нужно ездить с включенными ближним светом даже днем.

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