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      Що потрібно знати про подорожі автівкою за кордон: поради мандрівникам

      Авто24 217 Читать новость на русском

      Подорожі – це чудово! Багато родин люблять подорожувати на власному автомобілі, або орендують машину. Тож, треба пам'ятати, що, перетинаючи кордон, потрібно мати чимало відповідних документів.

      Перш за все вам знадобиться посвідчення водія міжнародного зразка.

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      Права старого зразка краще заздалегідь замінити у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ. Вся процедура триває лише годину.

      Перш за все вам знадобиться посвідчення водія міжнародного зразка
      Перш за все вам знадобиться посвідчення водія міжнародного зразка

      Зрозуміло, що на кордоні у Вас запитають і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Та у першу чергу, від вас вимагатимуть зелену карту, тобто поліс страхування авто за кордоном. Без нього вам кордон не проїхати. Добре, що придбати його можна навіть на пропускному пункті. 


      Від вас вимагатимуть зелену карту, тобто поліс страхування авто за кордоном

      Ну і перед тим, як виїжджаєте, ознайомтеся з особливостями ПДР в країні, в яку виїжджаєте. Наприклад, в Угорщині треба одразу купити віньєтку для проїзду дорогами країни, а в Польщі потрібно їздити з увімкненими ближнім світлом навіть вдень.

      Про новий електро хетчбек від Honda, що вже зібрав 36 тисяч замовлень – дивіться у програмі.

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      Теги: Новини України Авто24 Транспорт Подорожі
      Джерело: 24 канал
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