Дах із сонячними панелями: нова фішка гібрида Hyundai Sonata

Відбулася презентація нової генерації седана Hyundai Sonata. І головною його фішкою став дах із сонячною панеллю.

За розрахунками інженерів, якщо машина знаходитиметься на сонці до шести годин щодня, то за рік зможе виробити енергію на 1300 кілометрів, а багато родин саме стільки проїжджає аж за місяць.

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Гібридна система складається із бензинового дволітрового мотора потужністю 152 сили, 50-сильного електродвигуна та гібридної трансмісії.



Hyundai Sonata

Сумарна потужність системи виходить на позначку 195 сил і дозволяє в середньому вкладатися в п'ять літрів на сотню. Дивно, що ніхто раніше не додумався до використання сонячних панелей, які сьогодні дуже поширені в побуті.