Lexus здивував новою потужною моделлю авто: захопливі фото

Lexus на базі своєї вже немолодої позашляхової моделі GX створив концепт під назвою GXOR.

Модель розробили для любителів бездоріжжя, які навіть за межами асфальту хочуть керувати преміальним авто.

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Lexus GXOR тобто GX Off-Road отримав збільшений кліренс, позашляхове обладнання, захист порогів і днища, нові амортизатори, шноркель, потужні світлодіодні лампи і багажник на дах.



Позашляховик Lexus GXOR

Авто може також похвалитись 18-дюймовими легкосплавними дисками, рацією та навіть холодильником, який живиться від сонячної панелі на даху.



Авто отримало збільшений кліренс

Що найцікавіше, у концепту є навіть спеціальний позашляховий причіп від відомого виробника Patriot Campers, який обладнано баком для води, плитою для приготування їжі та розкладним наметом.



Модель розробили для любителів бездоріжжя

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