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      Lexus здивував новою потужною моделлю авто: захопливі фото

      Авто24 392 Читать новость на русском

      Lexus на базі своєї вже немолодої позашляхової моделі GX створив концепт під назвою GXOR.

      Модель розробили для любителів бездоріжжя, які навіть за межами асфальту хочуть керувати преміальним авто.

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      Lexus GXOR тобто GX Off-Road отримав збільшений кліренс, позашляхове обладнання, захист порогів і днища, нові амортизатори, шноркель, потужні світлодіодні лампи і багажник на дах.

      Lexus GXOR
      Позашляховик Lexus GXOR

      Авто може також похвалитись 18-дюймовими легкосплавними дисками, рацією та навіть холодильником, який живиться від сонячної панелі на даху.

      Lexus GXOR
      Авто отримало збільшений кліренс 

      Що найцікавіше, у концепту є навіть спеціальний позашляховий причіп від відомого виробника Patriot Campers, який обладнано баком для води, плитою для приготування їжі та розкладним наметом.

      Lexus GXOR
      Модель розробили для любителів бездоріжжя

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      Теги: Транспорт Авто24 Авто Lexus
      Джерело: 24 канал
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