Mercedes знімає з виробництва відому модель Х-класу: вражаючі фото
Mercedes нині переживає не кращі часи, а тому шукає можливості для економії. Саме тому компанія вирішила припинити виробництва пікапа Mercedes X-класу.
Модель, яку створили на базі Nissan Navara і випускають в Іспанії, виявилася занадто дорогою з базовою ціною майже 50 тисяч євро. За 2018 рік реалізовано трохи менше ніж 17 тисяч машин.
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На європейському ринку модель серйозно поступається не тільки таким лідерам як Ford Ranger, Toyota Hilux, Nissan Navara Mitsubishi L200, але навіть таким скромним гравцям як Isuzu D-Max.
Mercedes модель преміум-класу
Пікап із зіркою на капоті не виправдав очікувань керівництва і згодом буде викреслений з лінійки моделей.
Модель, яку створили на базі Nissan Navara
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