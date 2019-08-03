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      Mercedes знімає з виробництва відому модель Х-класу: вражаючі фото

      Авто24 488 Читать новость на русском

      Mercedes нині переживає не кращі часи, а тому шукає можливості для економії. Саме тому компанія вирішила припинити виробництва пікапа Mercedes X-класу.

      Модель, яку створили на базі Nissan Navara і випускають в Іспанії, виявилася занадто дорогою з базовою ціною майже 50 тисяч євро. За 2018 рік реалізовано трохи менше ніж 17 тисяч машин.

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      На європейському ринку модель серйозно поступається не тільки таким лідерам як Ford Ranger, Toyota Hilux, Nissan Navara Mitsubishi L200, але навіть таким скромним гравцям як Isuzu D-Max. 

      мерседес знімає пікап
      Mercedes модель преміум-класу

      Пікап із зіркою на капоті не виправдав очікувань керівництва і згодом буде викреслений з лінійки моделей.

      мерседес
      Модель, яку створили на базі Nissan Navara

      Про перший електричний гіперкар Lotus Evija та шестиколісну версію пікапа Chevrolet Silverado – дивіться у програмі.

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      Теги: Авто24 Транспорт Авто Mercedes
      Джерело: 24 канал
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