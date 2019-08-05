Lexus удивил новой мощной моделью авто: захватывающие фото

Lexus на базе своей уже немолодой внедорожной модели GX создал концепт под названием GXOR.

Модель разработали для любителей бездорожья, которые даже за пределами асфальта хотят управлять премиальным авто.

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Lexus GXOR то есть GX Off-Road получил увеличенный клиренс, внедорожное оборудование, защиту порогов и днища, новые амортизаторы, шноркель, мощные светодиодные лампы и багажник на крышу.



Внедорожник Lexus GXOR

Авто может похвастаться 18-дюймовыми легкосплавными дисками, рацией и даже холодильником, который питается от солнечной панели на крыше.



Авто получило увеличенный клиренс

Что самое интересное, у концепта есть даже специальный внедорожный прицеп от известного производителя Patriot Campers, который оборудован баком для воды, плитой для приготовления пищи и раскладным навесом.



Модель разработали для любителей бездорожья

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