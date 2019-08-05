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      Lexus удивил новой мощной моделью авто: захватывающие фото

      Авто24 256 Читати новину українською

      Lexus на базе своей уже немолодой внедорожной модели GX создал концепт под названием GXOR.

      Модель разработали для любителей бездорожья, которые даже за пределами асфальта хотят управлять премиальным авто.

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      Lexus GXOR то есть GX Off-Road получил увеличенный клиренс, внедорожное оборудование, защиту порогов и днища, новые амортизаторы, шноркель, мощные светодиодные лампы и багажник на крышу.

      Lexus GXOR
      Внедорожник Lexus GXOR

      Авто может похвастаться 18-дюймовыми легкосплавными дисками, рацией и даже холодильником, который питается от солнечной панели на крыше.

      Lexus GXOR
      Авто получило увеличенный клиренс

      Что самое интересное, у концепта есть даже специальный внедорожный прицеп от известного производителя Patriot Campers, который оборудован баком для воды, плитой для приготовления пищи и раскладным навесом.

      Lexus GXOR
      Модель разработали для любителей бездорожья

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      Теги: Транспорт Авто24 Авто Lexus
      Источник: 24 канал
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