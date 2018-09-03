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Мотивация для украинских педагогов: в МОН поделились планами

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Лилия Гриневич рассказала, что ждет украинское образование в ближайшее время
Лилия Гриневич рассказала, что ждет украинское образование в ближайшее время / 24 канал

Повышение зарплат для педагогов в 2019 году не планируется, поскольку Украине придется выплачивать долги по заимствованиям. Однако повышение окладов может произойти в рамках роста минимальной зарплаты. Кроме того, в МОН готовят изменения в закон о дошкольном образовании.

Об этом рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает "Радио Свобода".

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"Я даже не обещаю и не анонсирую повышение зарплаты в следующем году для отдельных категорий педагогических или научно-педагогических работников. Ибо следующий бюджетный год будет очень сложным, это пиковая выплата в рамках международных обязательств Украины. Зато будет то, что всегда есть – повышение для бюджетников, в соответствии с ростом минимальной зарплаты", – убеждает чиновник.

По ее словам, относительно зарплат и нагрузок для воспитателей детсадов в министерстве также знают и собираются облегчить работу этой категории работников.

"То, что у них больший рабочий день – это правда. Они не могут принять, как школьный учитель, полторы ставки нагрузки. Мы думаем, каким образом можно мотивировать дошкольников, в том числе за интенсивность труда... Сады сейчас переполнены, эта проблема реально существует. Сейчас мы будем готовить изменения в закон о дошкольном образовании", – добавила Гриневич.

Как подчеркнула она, мотивировать воспитателей планируется "через механизмы организации труда в дошкольном учреждении".

Напомним, ранее Лилия Гриневич заявляла, что родители и учителя не должны покупать некоторые школьные учебники, поскольку в это вложило инвестиции государство.

Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Образование Министерство образования и науки Украины
Источник: 24 Канал
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