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      Что пообещал Зеленский президенту Франции Макрону

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      Что пообещал Зеленский президенту Франции Макрону
      Что пообещал Зеленский президенту Франции Макрону / Фото из открытых источников

      Прежде всего, встретившись с Владимиром Зеленским в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон поинтересовался антикоррупционной политикой в Украине. Будущий президент Украины пообещал, что будет этим заниматься.

      Об этом рассказал политический обозреватель Иван Верстюк в прямом эфире 24 канала.

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      Он подчеркнул, что для украинской экономики Зеленскому нужно вносить определенные решения, которые всегда были на поверхности: это введение рынка земли, приватизация, нормализация тарифной политики, отмена схемы "Роттердам+", к которой приложил руку Порошенко, перезапуск антикоррупционных органов.

      "Когда Зеленский встречался с Макроном в Париже, то президента Франции в первую очередь интересовала антикоррупционная политика Зеленского. Он говорил, что все понимает про отношение будущего президента к России и тому подобное, но ждет он от Зеленского изменений в НАПК и введение уголовной ответственности за незаконное обогащение", – сказал Верстюк.

      Зато Зеленский ему пообещал, что он будет этим заниматься, в этой команде есть Рябошапка – бывший министр юстиции и член НАПК, у него неплохая репутация и он в этом разбирается. Поэтому есть причины считать, что он знает, как делать антикоррупционную реформу. Другое дело – дадут ли ему это сделать. Антикоррупционная реформа – это хорошо, но главное, чтобы эти органы находились под влиянием будущего президента,
      – ответил эксперт.

      По его словам, Зеленский много говорит о законе об импичменте президента, но он не считает, что НАБУ должно расследовать дела действующего президента.

      "Зеленский должен уметь слышать общество. Уже сейчас беспокойство вызывает Андрей Богдан – член штаба Владимира Зеленского и юрист Игоря Коломойского. Вероятно, что он может получить высокую должность в Администрации Президента. Зеленский должен дистанцироваться от таких людей, чтобы показать, что он независим от Коломойского", – прокомментировал Верстюк.

      Политический обозреватель отметил, что Зеленский должен отстаивать интересы во внешней политике и контролировать силовиков во внутренней политике. "Но будет ли у него желание это делать? Потому что на фоне Порошенко он может стать успешным президентом, но для этого нужно быть готовым, а не иметь "договорняки" с олигархами", – добавил Верстюк.

      Полное интервью с Иваном Верстюком: видео 24 канала

      Что обещает сделать Зеленский на посту президента?
      Лидер "Квартала 95" заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Также предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

      Зеленский также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".




      Каковы обещания Зеленского

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      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Игорь Коломойский НАПК Петр Порошенко Новости Франции Эммануэль Макрон
      Источник: 24 Канал
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