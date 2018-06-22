Что поспособствовало Гриценко оказаться в топе президентских рейтингов

Он исчез с политических радаров вскоре после Революции Достоинства, проиграв. Долго держался в тени, а теперь – не исчезает с телеэкранов и претендует на главное кресло страны. И многочисленные соцопросы пророчат ему победу, если дело дойдет до второго тура. Глава "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко занимает второе место после Тимошенко в президентских соцопросах.

Социологи имеют этому несколько объяснений. Это отвращение общества к старым лицам и коррупционерам. И низкая узнаваемость новых политиков.

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"Если говорить об определенных неожиданностях, которые во время этой избирательной кампании появляются, я думаю, это вхождение в группу фаворитов Анатолия Гриценко. Качества, которые выдвигают люди к новым политическим лидерам – это нравственность, некоррумпированность. Очевидно, они видят это в тех политиках, которых поддерживают", – рассказала социолог Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина.

Длительная молчанка сыграла на руку Гриценко. В последний год он лишь эпизодически принимал участие в протестных движениях и редко появлялся на телеэфирах. И тактика сработала. Ибо в это самое время в лагере Петра Порошенко, который претендует на второй срок, успешно сбивали рейтинги оппозиционных кандидатов. Не жалея черного пиара. То же самое теперь ждет и Гриценко, который вдруг вырвался в лидеры народных симпатий, говорят эксперты.

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Ему уже начали вспоминать "распродажу" армейской земли во времена его председательства в Миноброны. Заклеймили "агентом Кремля", как накануне, – Саакашвили. А на одном из национальных телеканалов показали сюжет о том, что Гриценко и оппоблоковец Вадим Бойко – " посланники "дьявола".

Несмотря на это, по состоянию на сегодня, во втором туре Гриценко мог бы победить любого другого кандидата в президентской гонке. А его Гражданская позиция, несмотря на публичную отсутствие команды, заняла бы второе место на парламентских выборах. К тому же теперь его команда - увеличилось. На призыв Гриценко объединяться откликнулась "Альтернатива" - партия экс-нардепа Егора Фирсова, которого оставили без мандата за выход из БПП. И "Народный контроль" другого экс-бппшника Дмитрия Добродомова. Хотя тот пока и не спешит признавать Гриценко "единым кандидатом".

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