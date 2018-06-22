23:45
22 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
28°C 13°C
  • суббота
    14°C 11°C
  • воскресенье
    19°C 9°C
  • понедельник
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Жена-помощница Киселева. Стартап отморозков
Вєсті Кремля
21:51, 21 июня
Вести.UA. Диктаторская империя Тимошенко. Уникальные умения Гончаренко
Вєсті.UA
22:13, 21 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Что поспособствовало Гриценко оказаться в топе президентских рейтингов

36 Читати новину українською

Он исчез с политических радаров вскоре после Революции Достоинства, проиграв. Долго держался в тени, а теперь – не исчезает с телеэкранов и претендует на главное кресло страны. И многочисленные соцопросы пророчат ему победу, если дело дойдет до второго тура. Глава "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко занимает второе место после Тимошенко в президентских соцопросах.

Социологи имеют этому несколько объяснений. Это отвращение общества к старым лицам и коррупционерам. И низкая узнаваемость новых политиков.

Читайте также: Гриценко рассказал, хотел ли бы легализовать оружие

"Если говорить об определенных неожиданностях, которые во время этой избирательной кампании появляются, я думаю, это вхождение в группу фаворитов Анатолия Гриценко. Качества, которые выдвигают люди к новым политическим лидерам – это нравственность, некоррумпированность. Очевидно, они видят это в тех политиках, которых поддерживают", – рассказала социолог Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина.

Длительная молчанка сыграла на руку Гриценко. В последний год он лишь эпизодически принимал участие в протестных движениях и редко появлялся на телеэфирах. И тактика сработала. Ибо в это самое время в лагере Петра Порошенко, который претендует на второй срок, успешно сбивали рейтинги оппозиционных кандидатов. Не жалея черного пиара. То же самое теперь ждет и Гриценко, который вдруг вырвался в лидеры народных симпатий, говорят эксперты.

Читайте также: Откуда деньги у Гриценко на рекламу: политик дал объяснения

Ему уже начали вспоминать "распродажу" армейской земли во времена его председательства в Миноброны. Заклеймили "агентом Кремля", как накануне, – Саакашвили. А на одном из национальных телеканалов показали сюжет о том, что Гриценко и оппоблоковец Вадим Бойко – " посланники "дьявола".

Несмотря на это, по состоянию на сегодня, во втором туре Гриценко мог бы победить любого другого кандидата в президентской гонке. А его Гражданская позиция, несмотря на публичную отсутствие команды, заняла бы второе место на парламентских выборах. К тому же теперь его команда - увеличилось. На призыв Гриценко объединяться откликнулась "Альтернатива" - партия экс-нардепа Егора Фирсова, которого оставили без мандата за выход из БПП. И "Народный контроль" другого экс-бппшника Дмитрия Добродомова. Хотя тот пока и не спешит признавать Гриценко "единым кандидатом".

Больше – смотрите в сюжете.

Автор: Анна Калюжная
Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 рейтинги Анатолий Гриценко
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
сегодня, 23:30 Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
Іван Яковина 19
Главные новости 22 июня: новый глава Донетчины и потепление в украинско-венгерских отношениях
сегодня, 22:44 Главные новости 22 июня: новый глава Донетчины и потепление в украинско-венгерских отношениях
79
Как сэкономить на мойке посуды
сегодня, 16:00 Как сэкономить на мойке посуды
Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
сегодня, 22:00 Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
Олексій Чибісов 1475
Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
сегодня, 21:00 Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
Сергій Лещенко 69
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук