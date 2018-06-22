Гриценко рассказал, хотел ли бы легализовать оружие

Украинский политик Анатолий Гриценко заявил, что поддерживает легализацию оружия, ведь она как таковая не является источником угрозы.

Об этом он рассказал в прямом эфире 24 канала.

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"Легализация оружия. Два этапа вижу. Принципиально, за. Я считаю, что оружие само по себе, – это не источник угрозы. Ведь кухонным ножом тоже можно резать хлеб, а можно убивать. Так же можно чем угодно: камнем, можно задушить костюмом", – отметил Гриценко.

По его словам, оружие как таково наоборот сдерживает. Однако в социальном плане ситуация сложная, ведь нет культуры владения оружием.

Первый этап – узаконить то нелегальное оружие, более миллиона стволов, которое сейчас есть, которое никто просто так не отдаст, потому что не доверяют полиции, боятся криминала. Узаконить его, не отбирать его силой. Проверить психическое состояние владения оружием, условия хранения, дать право людям,

– подчеркнул украинский политик.

Также Гриценко подтвердил: если не будет всплесков насилия, наоборот – будет понижение криминогенной ситуации, люди будут чувствовать себя под защитой.

"Повторяю, это решение будет приниматься законом, парламентом. Если я буду понимать, что это не 226, а, условно, 280-300 голосов, я подпишу такой закон", – рассказал о своих прогнозах политик.