Гриценко розповів, чи хотів би легалізувати зброю

Український політик Анатолій Гриценко заявив, що підтримує легалізацію зброї, адже вона як така не є джерелом загрози.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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"Легалізація зброї. Два етапи бачу. Принципово, за. Я вважаю, що зброя сама по собі, – це не джерело загрози. Бо кухонним ножем теж можна різати хліб, а можна вбивати. Так само можна чим завгодно: каменем, можна задушити костюмом", – зазначив Гриценко.

За його словами, зброя як така навпаки стримує. Проте в соціальному плані ситуація складна, адже немає культури володіння зброєю.

Перший етап – узаконити ту нелегальну зброю, понад мільйон стволів, яка зараз є, яку ніхто просто так не віддасть, бо не довіряють поліції, бояться криміналу. Узаконити її, не відбирати її силою. Перевірити психічний стан володіння зброєю, умови зберігання, дати право людям,

– наголосив український політик.

Також Гриценко ствердив: якщо не буде сплесків насилля, навпаки – буде пониження криміногенної ситуації, люди відчуватимуть себе із захистом.

"Повторюю, це рішення ухвалюватиметься законом, парламентом. Якщо я буду розуміти, що це не 226, а, умовно, 280-300 голосів, я підпишу такий закон", – розповів про свої прогнози політик.