22:05
22 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
28°C 13°C
  • субота
    14°C 11°C
  • неділя
    19°C 9°C
  • понеділок
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, 21 червня
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, 21 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Президент один нічого не зробить – йому потрібна сильна команда, – Гриценко

215 Читать новость на русском
Український політик Анатолій Гриценко
Український політик Анатолій Гриценко / antikor.com.ua

Український політик Анатолій Гриценко заявив, що глава держави повинен мати сильну і широку команду, щоб потім легко обрати з неї достойні кадри.

Про це він повідомив у прямому ефірі 24 каналу.

Читайте також: На виборах президента вперед може вирватися будь-хто, – голова КВУ

Гриценко наголосив, що назвати прізвища своєї команди він не може, адже на його людей потім можуть здійснювати розбійницькі напади. І додав, що "в політиці видно не мене одного, поруч я маю різних людей", – сказав політик.

Ми півтора роки працюємо над створенням великої команди, але кандидат буде один. На етапі президентської кампанії ключові люди будуть показані, на парламентських виборах буде так само, щоб люди "не купували кота в мішку",
– прокоментував політик.

Гриценко запевнив, що насправді президент сам нічого не зробить – йому потрібна сильна команда, особливо беручи до уваги проблеми багатомільйонної країни.

Анатолій Гриценко також заявив, що на всі посади в уряді у його команди будуть відповідні кандидати, який вони озвучать на початку виборчої кампанії, адже для цієї справи потрібні сильні люди. "Я підбираю людину, даю їй стратегічне завдання та час, а потім все контролюю і перевіряю результат", – розповів політик. 

Можливо хтось образиться з моєї партії "Громадянська позиція", але ми своїми кадровими ресурсами самі не зможемо провести переможну компанію. Саме тому ми намагаємося об'єднуватися з іншими партіями
– зазначив Гриценко.

За його словами, кандидати кожної партії очолюють певні посади – це чесно, але обов'язково варто використовувати потенціал найсильніших людей. 

Нагадаємо, Анатолій Гриценко двічі намагався сісти у крісло глави держави, і двічі безуспішно. Наразі суспільно-політична ситуація у країні складається на його користь. У свіжих президентських рейтингах його поки випереджає лише Юлія Тимошенко.

Теги: Новини політики Анатолій Гриценко Новини України
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
сьогодні, 22:00 Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
Олексій Чибісов 96
Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
сьогодні, 21:00 Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
Сергій Лещенко 147
Як зекономити на митті посуду
сьогодні, 16:00 Як зекономити на митті посуду
Чому українці масово відмовляються від паперових грошей
сьогодні, 20:00 Чому українці масово відмовляються від паперових грошей
Роман Семенуха 414
Іноді видається, що це не бійці нас прикривають, а ми прикриваємось ними, – Жадан
сьогодні, 19:00 Іноді видається, що це не бійці нас прикривають, а ми прикриваємось ними, – Жадан
Блог Медіа 514
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук