Президент один нічого не зробить – йому потрібна сильна команда, – Гриценко

Український політик Анатолій Гриценко заявив, що глава держави повинен мати сильну і широку команду, щоб потім легко обрати з неї достойні кадри.

Про це він повідомив у прямому ефірі 24 каналу.

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Гриценко наголосив, що назвати прізвища своєї команди він не може, адже на його людей потім можуть здійснювати розбійницькі напади. І додав, що "в політиці видно не мене одного, поруч я маю різних людей", – сказав політик.

Ми півтора роки працюємо над створенням великої команди, але кандидат буде один. На етапі президентської кампанії ключові люди будуть показані, на парламентських виборах буде так само, щоб люди "не купували кота в мішку",

– прокоментував політик.

Гриценко запевнив, що насправді президент сам нічого не зробить – йому потрібна сильна команда, особливо беручи до уваги проблеми багатомільйонної країни.

Анатолій Гриценко також заявив, що на всі посади в уряді у його команди будуть відповідні кандидати, який вони озвучать на початку виборчої кампанії, адже для цієї справи потрібні сильні люди. "Я підбираю людину, даю їй стратегічне завдання та час, а потім все контролюю і перевіряю результат", – розповів політик.

Можливо хтось образиться з моєї партії "Громадянська позиція", але ми своїми кадровими ресурсами самі не зможемо провести переможну компанію. Саме тому ми намагаємося об'єднуватися з іншими партіями

– зазначив Гриценко.

За його словами, кандидати кожної партії очолюють певні посади – це чесно, але обов'язково варто використовувати потенціал найсильніших людей.

Нагадаємо, Анатолій Гриценко двічі намагався сісти у крісло глави держави, і двічі безуспішно. Наразі суспільно-політична ситуація у країні складається на його користь. У свіжих президентських рейтингах його поки випереджає лише Юлія Тимошенко.