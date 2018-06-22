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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Президент один ничего не сделает – ему нужна сильная команда, – Гриценко

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Украинский политик Анатолий Гриценко
Украинский политик Анатолий Гриценко / antikor.com.ua

Украинский политик Анатолий Гриценко заявил, что глава государства должен иметь сильную и широкую команду, чтобы потом легко выбрать из нее достойных кадров.

Об этом он сообщил в прямом эфире 24 канала.

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Гриценко подчеркнул, что назвать фамилии своей команды он не может, ведь на его людей затем могут совершать разбойничьи нападения. И добавил, что "в политике видно не меня одного, рядом со мной разные люди", – сказал политик.

Мы полтора года работаем над созданием великой команды, но кандидат будет один. На этапе президентской кампании ключевые люди будут показаны, на парламентских выборах будет так же, чтобы люди не покупали кота в мешке",
– прокомментировал политик.

Гриценко заверил, что на самом деле президент сам ничего не сделает – ему нужна сильная команда, особенно принимая во внимание проблемы многомиллионной страны.

Анатолий Гриценко также заявил, что на все должности в правительстве у его команды будут соответствующие кандидаты, которые они озвучат в начале избирательной кампании, ведь для этого дела нужны сильные люди. "Я подбираю человека, даю ему стратегическую задачу и время, а потом все контролирую и проверяю результат", – рассказал политик.

Возможно кто-то обидится из моей партии "Гражданская позиция", но мы своими кадровыми ресурсами сами не сможем провести победную компанию. Именно поэтому мы стараемся объединяться с другими партиями
– отметил Гриценко.

По его словам, кандидаты каждой партии возглавляют определенные должности – это честно, но обязательно стоит использовать потенциал сильных людей.

Напомним, Анатолий Гриценко дважды пытался сесть в кресло главы государства, и дважды безуспешно. Сейчас общественно-политическая ситуация в стране складывается в его пользу. В свежих президентских рейтингах его пока опережает лишь Юлия Тимошенко.

Теги: Новости Украины Новости политики Анатолий Гриценко
Источник: 24 канал
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