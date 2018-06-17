На выборах президента вперед может вырваться любой, – глава КИУ

На предстоящих президентских выборах многое будет зависеть от того, насколько старые кандидаты могут обновиться. Как показывают соцопросы, есть большой запрос на новые лица и новые политические силы.

Об этом 24 канала рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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Если проанализировать рейтинги за последний год, то можно увидеть, что политики с символическим рейтингом и рейтингом в пределах погрешности могут входить в пятерку-семерку лидеров. Это означает, что они могут если не потеснить старых политиков, то хотя бы создать им реальную конкуренцию,

– говорит Кошель.

По его словам, изменение подходов уже есть у лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая первой начала активную президентскую кампанию. В частности, есть определенный внешний антураж. Далее, считает Кошель, мы увидим обновленную стилистику, тезисы, риторику и у других кандидатов. Но в любом случае, подчеркивает он, это лишь антураж. А запрос на новые лица означает, что избиратели хотят видеть непосредственно новых политиков, новые команды с менеджерскими подходами к государственному правлению – отсутствием советского наследства в риторике.

При этом, отмечает председатель КИУ, новое лицо не означает, что человек приходит без какого-либо опыта. Это может быть успешный депутат, экс-министр, лидер по безопасности среды, общественной организации.

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В то же время, по мнению эксперта, характер будущей кампании будет зависеть от того, какие рейтинги сложатся на конец 2018 года.

Если на конец 2018 года сохранится нынешняя тенденция в рейтингах – когда разница между пятеркой лидеров небольшая и вырваться вперед может любой, то это приведет к тому, что на выборах мы увидим бои без правил,

– уверен Алексей Кошель.

По его словам, такая ситуация сейчас наблюдается на выборах в объединенные территориальные общины. Несколько политических сил, чтобы довести до избирателей свои лидерские позиции, применяют весь спектр технологий, нарушая действующее законодательство – начиная от криминальных технологий, как псевдозаминирования, до подкупа избирателей.

Напомним, согласно соцопросу, проведенному Фондом "Демократические инициативы" имени Кучерива совместно с Центром Разумкова с 19 по 25 мая 2018 года, среди кандидатов на президентскую должность отсутствуют явные лидеры, рейтинг всех основных политиков весьма невысок. Относительно наибольшую поддержку среди тех респондентов, которые планируют принять участие в выборах, имеет Юлия Тимошенко – 13,3% избирателей, Далее идут Анатолий Гриценко – 9,4%, Юрий Бойко – 8,4% и Петр Порошенко – 7,6%. У Олега Ляшко – 7,4%.