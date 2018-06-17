На виборах президента вперед може вирватися будь-хто, – голова КВУ

На майбутніх президентських виборах багато що залежатиме від того, наскільки старі кандидати можуть оновитися. Як показують соцопитування, є великий запит на нові обличчя і нові політичні сили.

Про це 24 каналу розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

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Якщо проаналізувати рейтинги за останній рік, то можна побачити, що політики з символічним рейтингом і рейтингом у межах похибки можуть входити в п’ятірку-сімку лідерів. Це означає, що вони можуть якщо не потиснути старих політиків, то хоча б створити їм реальну конкуренцію,

– зауважує Кошель.

За його словами, зміна підходів уже є в лідера ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка першою почала активну президентську кампанію. Зокрема, є певний зовнішній антураж. Далі, вважає Кошель, ми побачимо оновлену стилістику, тези, риторику і в інших кандидатів. Але в будь-якому разі, наголошує він, це лише антураж. А запит на нові обличчя означає, що виборці хочуть бачити безпосередньо нових політиків, нові команди з менеджерськими підходами до державного правління – відсутністю радянського спадку в риториці.

При цьому, зазначає голова КВУ, нове обличчя не означає, що людина приходить без будь-якого досвіду. Це може бути успішний депутат, екс-міністр, лідер з безпекового середовища, громадської організації.

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Водночас, на думку експерта, характер майбутньої кампанії залежатиме від того, які рейтинги складуться на кінець 2018 року.

Якщо на кінець 2018 року збережеться нинішня тенденція в рейтингах – коли різниця між п’ятіркою лідерів невелика і вирватися вперед може будь-хто, то це призведе до того, що на виборах ми побачимо бої без правил,

– переконаний Олексій Кошель.

За його словами, така ситуація зараз спостерігається на виборах до об’єднаних територіальних громад. Кілька політичних сил, щоб довести до виборців свої лідерські позиції, застосовують весь спектр технологій, порушуючи чинне законодавство – починаючи від кримінальних технологій, як псевдозамінування, до підкупу виборців.

Нагадаємо, згідно із соцопитуванням, проведеним Фондом "Демократичні ініціативи" імені Кучеріва спільно з Центром Разумкова з 19 по 25 травня 2018 року, серед кандидатів на президентську посаду відсутні явні лідери, рейтинг усіх основних політиків доволі невисокий. Відносно найбільшу підтримку серед тих респондентів, які планують взяти участь у виборах, має Юлія Тимошенко – 13,3% виборців Далі йдуть Анатолій Гриценко – 9,4%, Юрій Бойко – 8,4% та Петро Порошенко – 7,6%. В Олега Ляшка – 7,4%.