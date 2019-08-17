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      Что позволяет строить незаконные многоэтажки в крупных городах

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      Столичные власти хотят вернуть в собственность города сразу 40 памятников архитектуры, чтобы спасти их. Однако для этого нужно, чтобы парламент во 2 чтении принял законопроект, который позволит принудительно выкупать у недобросовестных владельцев дома, которые они доводят до разрушения.

      Киев

      Этот дом абсолютно противоречит застройке Подола здесь должно быть максимум 24 метра. Это как волдырь посреди Подола.

      подол незаконне будівництво
      Дом-монстр

      Таких "волдырей" во всем Киеве хватает. Киевляне называют его – дом монстр. Его реставрировали до 2013 года.

      "Разрешение на это здание было выдано нормальное – на 4 этажа, затем инспекция, на запрос застройщика, выдала 13 этажей", – рассказал общественный активист Виталий Селик.

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      Иногда застройщики и вообще покупают памятники архитектуры, чтобы довести их до разрушения и с нуля построить прибыльный бизнес-центр или отель в центре города.

      Показательной стала история строительства 9-этажного отеля на улице-музее, которая охраняется ЮНЕСКО, Андреевском спуске. Местная община через суд приостановила возведение высотки. Но за это время успели построить 3 этажа, которые портят общий вид улицы.

       

       

      Такие стройки создают проблемы горожанам. Ведь ни старые городские коммуникации, ни дороги не рассчитаны на количество жителей, которое селится в небоскребах. Отсюда, например, провалы дорог и затопления во время ливней.

      Все дело в том, что Киев живет по устаревшим Генпланам. Его приняли в 2003, а разработали еще в 1997 году. Сейчас город готовит новый Генплан, который будет действовать до 2025 года.

      Генплан надо обсуждать на локациях, на местах, где городская громада будет коммуницировать с властью и объяснять ей, какие есть потребности локальные, что надо изменить, что добавить,
      – отметил Виталик Селик.

      Однако, в городе уже 10 лет не могут принять – Зонинг. Именно этот документ должен регулировать чтобы новостройки не нарушали историко-архитектурные условия. Если городской совет его примет, проблемы с высотками в историческом центре, и в целом проблемы с застройками должны исчезнуть.

      Одесса

      В Одессе такой документ принят еще 3 года назад, однако город все равно держит первенство по нарушениям градостроительства. На Генеральный план, говорит местный активист, тоже никто особо не обращает внимания. Строят, что заблагорассудится, а правоохранители бездействуют.

      Элементарные договоры аренды коммунальными службами, службами города не проверяются, не защищаются. На арендованной территории может вырасти капитальное строительство, если СМИ и общественность не начнут реагировать на это,
      – заявил активист одесского Автомайдана Виталий Устименко.

      Самая большая проблема в городе – с застройкой набережной. У горожан ежедневно забирают драгоценные метры береговой линии. Возле моря появляются рестораны, а на склонах в городских парках – небоскребы, которые, во-первых, отнимают у одесситов и туристов территорию общественного пользования, а во-вторых, могут рухнуть.

      будівництво
      Больше всего одесситам мешают застройки на пляже

      Полгода назад городская власть и вообще пыталась узаконить застройки на побережье. Хотели "откусить" от 100 метров законодательно нетронутой береговой линии минимум треть, внести соответствующие изменения в Генплан. Тогда общественная огласка помешала это сделать.

      Читайте также: Генпланы – по ветру: когда градостроительная документация станет доступной и зачем

      Такие нарушения возможны из-за того, что мэр Одессы действует в интересах местных застройщиков, и имеет влияние на правоохранителей, и судей в городе. В НАБУ открыто против него несколько уголовных дел. Исправлять ситуацию взялись в министерстве регионального развития. Там пообещали ввести мораторий на строительство, в городах, где не утвержден обновленный работающий генплан.

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Новости Киева Новости недвижимости Строительство Новости недвижимости Украины Скандальные застройки
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