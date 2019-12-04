Казахстан не считает Крым аннексированным Россией, – заявление президента Токаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает Крым аннексированным Российской Федерацией. Он добавил, что верит в порядочность руководства России.
Об этом он сообщил в интервью Жанне Немцовой для Deutsche Welle.
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На вопрос о том, было ли правительство Казахстана напугано событиями в Украине, в частности войной и аннексией Крыма, Токаев ответил, что не называет то, что произошло с Крымом, аннексией. По его словам, это слишком громкое слово для описания того, что произошло в Крыму.
Никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас абсолютно добрососедские отношения с Российской Федерацией. Мы с самого начала верили в мудрость и порядочность российского руководства,
– заявил президент Казахстана.
Что известно о Касыме-Жомарте Токаеве?Стал президентом страны 20 марта 2019 года после решения Нурсултана Назарбаева уйти с этой должности. Ранее 66-летний Токаев был на посту председателя сената Казахстана, а до этого – министром МИД и премьер-министром.
Имеет немалый опыт работы в ООН и ОБСЕ. В 2008 году Токаев стал вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ. А уже в марте 2011 года был назначен на должность заместителя Генерального секретаря ООН, Генерального директора отделения ООН в Женеве, а также личного представителя Генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению.
Также Токаев является многолетним президентом Федерации настольного тенниса Казахстана.