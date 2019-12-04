Казахстан не вважає Крим анексованим Росією, – заява президента Токаєва

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не вважає Крим анексованим Російською Федерацією. Він додав, що вірить у порядність керівництва Росії.

Про це він повідомив в інтерв'ю Жанні Нємцовій для Deutsche Welle.

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На питання про те, чи був уряд Казахстану наляканий подіями в Україні, зокрема війною і анексією Криму, Токаєв відповів, що не називає те, що сталося з Кримом анексією. За його словами, це занадто голосне слово для опису того, що відбулося у Криму.

Ніякого страху, як ви говорите, не було, оскільки у нас абсолютно добросусідські відносини з Російською Федерацією. Ми з самого початку вірили у мудрість і порядність російського керівництва,

– заявив президент Казахстану.

Що відомо про Касим-Жомарта Токаєва?Став президентом країни 20 березня 2019 року після рішення Нурсултана Назарбаєва піти з цієї посади. Раніше 66-річний Токаєв був на посаді голови сенату Казахстану, а до цього – главою МЗС та прем'єр-міністром.



Має чималий досвід роботи в ООН та ОБСЄ. У 2008 року Токаєв став віце-президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ. А вже в березні 2011 року був призначений на посаду заступника Генерального секретаря ООН, Генерального директора відділення ООН у Женеві, а також особистого представника Генерального секретаря ООН на Конференції з роззброєння.



Також Токаєв є багаторічним президентом Федерації настільного тенісу Казахстану.