Что скрывает нардеп Холодов: кипрская тайна "слуги народа"

В октябре Рада приняла одно из громких законодательных нововведений относительно перераспределения доходов на табачном рынке – кто и сколько может зарабатывать от продажи сигарет. Одной из его движущих сил был народный депутат от "Слуги народа" и бизнесмен Андрей Холодов.

В СМИ его называли "табачным королем" – впрочем, до сих пор никому не удалось документально подтвердить его связь с этим бизнесом. Более того, сам Холодов публично отрицал свой интерес в торговле сигаретами.

Обратите внимание! Аваков, Коломойский, Луценко и Мхитарян: что известно о тайных визитах членов команды Зеленского

"Схемы" поставили заявления народного избранника под сомнение: журналисты распутали клубок подставных лиц, проследили за движением средств, которые украинцы платят за табачные изделия в сотнях киевских киосков.

И оказались на Кипре – около имения самого Андрея Холодова, где и берет начало засекреченный бизнес его семьи. Там журналисты встретили и самого "слугу народа" – как раз тогда, когда у него по графику должна была быть неделя работы с украинскими избирателями.

Что известно о "слуге народа" Холодове

Еще во время парламентской кампании расследователи обнаружили имение в Вене почти за шесть миллионов евро, записанное на жену Холодова – Катерину Шаховскаю. А также установили, что он часто бывал за границей: например, в 2017 году почти каждый месяц летал в направлении Вены.

И ключевое, на что обратили внимание "Схемы", это родственные связи Холодова. Как оказалось, он близок к семье кума Путина – пророссийскому политику Виктору Медведчуку. Подробнее – читайте здесь.



"Слуга народа" Андрей Холодов с женой Екатериной Шаховской

Впрочем, ни возможное нарушение требований законодательства относительно постоянного проживания в Украине, ни родственные связи с Медведчуком не помешали кандидату, который шел под 22 номером в списке партии, стать народным депутатом.

Даже часть негативных публикаций о нем в сети начала исчезать. Например, под одним и тем же линком из "теневого бизнесмена – нарушителя закона" Холодов превратился в "народного депутата и успешного бизнесмена".

Борьба с табачными монополистами: об изменениях законодательства

В начале октября в Верховной Раде развернулась борьба с табачными монополистами. По крайней мере, так обрисовывали свою цель инициаторы изменений в законодательство.



В начале октября в Раде развернулась борьба с табачными монополистами

Финансовый комитет парламента рассматривал изменения законопроекта о введении единого счета для уплаты налогов и сборов. А "слуга народа" Александр Дубинский предлагал внести в закон правку: по его словам, она должна ограничить монополию компании "Тедис", которая получает сигареты от производителей и затем перепродает в розничных сетях.

Эта правка позволит сузить маржу компании "Тедис", которая сейчас является монополистом, до 7 %. И передать 13% маржи на торговле табачными изделиями в розничные сети,

– убеждал Дубинский коллег по комитету.

Такую же мысль высказывал и его коллега – Андрей Холодов, заместитель председателя комитета по вопросам финансов и налоговой политики. И настаивал, что одна компания – "Тедис" – регулирует ежедневно маржу для 50 тысяч розничных точек.

В конце концов, комитет поддержал предложенную правку. А уже на следующий день, 4 октября, за нее проголосовал и парламент, приняв законопроект в целом. Проанализировав принятые изменения в законодательство, журналисты издания "Наши деньги "пришли к выводу: они не только не ограничивают монополиста "Тедис", они, наоборот, – выгодны ему. И обогащают розничных торговцев.

Какой интерес в этих правках может иметь Холодов

Как пояснил журналист издания "Наши деньги" Юрий Николов, стоимость сигарет в Украине по закону является заранее определенной еще производителем. Когда производитель изготавливает сигареты у себя на фабрике, сразу на упаковке пишет снизу, сколько эта пачка максимально может стоить в розничной сети. От этого надо отбросить стоимость акцизов и налогов со стоимости пачки до 70%.

"Что-то должен заработать сам производитель – например, 10%. Авторы законопроекта сказали, что оптовый покупатель должен зарабатывать не менее 7%, и розничная сеть – не менее 13%. Итого это – 20%. Те же 20%, которые уже остались после того, как отвергли производителя и т. д.", – заверил он.

Журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов

Журналист подчеркнул, что повышение маржи до 7%, предусмотренное правкой, только играет на руку табачному монополисту. Таким образом авторы законопроекта фактически увеличивают маржу "Тедису" до 7% с нынешних 4%.

Я убедился воочию в документах, что сейчас у него маржа 4% по разным видам сигарет. Они предлагают увеличить еще розницу. Вопрос – откуда эти средства возьмутся? Приведет ли это к демонополизации, к улучшению бизнеса? Нет,

– уверен Николов.

Кроме этого, он предположил, что принятие правки может иметь вполне обратный эффект – такой, что табачный рынок уйдет "в тень". Следовательно, упомянутую правку в медиа окрестили "скандальной".

В многочисленных публикациях и новостях выгоду от такого решения связали, в частности, с самим Холодовым – вроде бы причастным к табачному бизнесу и сети "Т-киосков".

Упоминания о правках в законопроект в медиа

Сам Холодов после принятия правки "розничного лобби" публично заявил, что табачного бизнеса у него никогда не было и, в частности, к "Т-киоскам" отношения он не имел и не имеет.

"Схемы" решили исследовать причастность Холодова к табачному бизнесу. И почти сразу обнаружили факт, который опровергает одно из его публичных утверждений – относительно "Т-киосков".

К 2016 году патент на эмблему киосков, которые недавно сняли с известных в столице шестиугольных Мафов, был зарегистрирован непосредственно на Андрея Холодова.



До 2016 года патент на эмблему киосков был зарегистрирован на Холодова

Теперь вместо большинства "Т-киосков" – новенькие остановочные комплексы с киосками. Их построила компания "Киев маркет солюшн". Такое право фирма выиграла на инвестиционном конкурсе, который в 2018 году провела киевская городская власть.

Что известно об этом конкурсе и компании "Киев маркет солюшн"

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, участие в инвестиционном конкурсе принимали примерно 1000 остановочных комплексов.

"Выгода инвестора – в том, чтобы непосредственно на остановке общественного транспорта иметь место для торговли на срок инвестиционного конкурса, на который он произведен – это 10 лет", – пояснил чиновник.



Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник

Получается, что киевские власти решили модернизировать столичные остановки и привлечь к этому инвесторов. По идее, победитель конкурса вкладывает миллионы гривен в их реконструкцию, а взамен получает право на 10 следующих лет торговать в киосках, которые являются частью построенных ими остановочных комплексов.

Относительно того, чем торговать, – в условиях конкурса расплывчатая формулировка: билетами и другими товарами. На самом же деле это – преимущественно сигареты и еда. Можно сказать, с монопольным положением, ведь, по условиям, в радиусе 20 метров других Мафов быть не может.

Львиную долю в этом конкурсе – 595 остановок – и выиграла фирма "Киев маркет солюшн". Поэтому "схемы" решили наведаться в ее офис. И, оказалось, сделать это непросто. Ведь по указанному адресу офиса фирмы-победителя инвестконкурса не оказалось.

Поэтому "Схемы" решили позвонить самому директору "Киев маркет солюшн" Людмиле Руденко. Однако она на любые вопросы журналистов отвечать отказалась.



Людмила Руденко не захотела общаться с журналистами

Кроме того, "Схемы" обнаружили, что в официальном реестре бенефициаром "Киев маркет солюшн" указана кипрская фирма. А это, по мнению юристов, противоречит украинским законам. Поэтому журналисты поинтересовались у городской власти: знают ли они, кому отдали крупнейшие лоты?

Нет, и не хочу знать. Там было 10 или 12 победителей. Это часть бизнеса, который работал до этого на тех же остановках. И который в конце концов понял, что беззаконие не имеет права на рынке – поэтому они соответствующим образом переформатировались,

– ответил Николай Поворозник.

И добавил, что соответствующим образом получили право на дальнейшую работу в легальном русле, выполнив условия города и заплатив городу. А также подчеркнул, что не хочет знать фамилий и никогда этим не интересовался.

Впрочем, в отличие от киевской власти, "Схемы" решили все же разыскать кипрскую компанию, которая владеет киосками в Украине, или же того, кто за ней скрывается, – и отправились на Кипр.

Чем Кипр привлекает иностранных предпринимателей

Кипр – настоящий финансовый рай для того, чтобы минимизировать налоги, скрыть свой бизнес или сделать его непубличным. Об этом говорит и местный адвокат Арсен Феофанидис. Он хорошо разбирается в особенностях предпринимательства на Кипре. Такие, как он, в том числе, помогают с этим иностранцам.

На Кипре был принят закон о предоставлении административных услуг. То есть мы можем быть директором, секретарем, а также акционером кипрской компании. В чью пользу мы держим акции – это уже отношения между клиентом и провайдером услуг,

– отметил юрист.

Феофанидис пояснил, что на Кипре на сегодня из публичного доступа почти невозможно узнать, кто является бенефициаром компании. Говорится о так называемых секретарских компаниях – фирмы, которые появляются в документах под фамилиями киприотов.

Это позволяет скрыть истинного бенефициара бизнеса. Раньше местные жители могли сотнями регистрировать эти транспортные фирмы хоть у себя дома. Услугами такой фирмы пользуется и кипрская компания Reineweg, которая значится учредителем "Киев маркет солюшн".

Согласно новому кипрскому законодательству, офис фирмы больше не может размещаться в частном доме. Поэтому в июле 2019 года, как раз во время парламентских выборов, фирму перерегистрировали по другому адресу.

Следовательно, журналисты попытались найти менеджеров и акционеров киевского бизнеса – очевидно, номинальных. Одна из квартир в Harmonia Building является одновременно адресом и акционера компании Reineweg, и обслуживающей их секретарской фирмы.

Какую тайну прячет имение Холодова

Побережье города Лимасол – любимый район выходцев из стран СНГ: всюду видны вывески на русском. Там, на улице Элеусис, расположен дом, который еще недавно был офисом уже упомянутой выше кипрской компании Reineweg.

Говорится о том самом роскошном особняке, на территории журналисты увидели избранного "слугу народа" – Андрея Холодова. В течение одного дня "Схемам" удалось дважды заснять в доме не только самого депутата, но и его большую семью. Так что, похоже, это семейное имение.

Андрей Холодов рядом с имением на Кипре

Очевидно, это – не просто вилла для отдыха. Ведь в течение следующих дней съемочная группа фиксировала каждое утро, как народный депутат отвозил своих детей в местную школу. Это означает, что по крайней мере семья Холодова живет на острове.

Более того, "Схемы" обнаружили, что сам народный депутат Украины имеет там постоянный вид на жительство – об этом на условиях анонимности журналистам сообщили два источника в Миграционной службе Кипра. Такой вид там можно получить при условии приобретения недвижимости.



Имение на Кипре, в котором живет семья нардепа Холодова

Наконец, гипотезу о том, что дом на улице Элеусис, где еще до недавнего времени была прописана фирма-владелец компании "Киев маркет солюшн", – это родовое имение, Холодовых, подтвердил сам парламентарий.

Холодов решил "пойти на опережение" и выложил пост в фейсбуке, где рассказал о своем кипрском имении. Пообещал указать его в декларации, но о виде на жительство не вспомнил.

За сам особняк Холодова интереснее тайна, которую он хранит – ведь именно в его стенах, то есть по его адресу, была основана кипрская фирма, за которой скрывается реальный владелец компании "Киев маркет солюшн", который на 10 лет получил право торговать в сотнях киевских киосков.

Особняк оставался местом прописки компании и после того, как в начале 2018-го из ее акционеров вышла жена нардепа. И "Схемы" нашли и другие доказательства связи семьи Холодовых-Шаховских с кипрской фирмой, на которую заведены украинские киоски, в которых торгуют сигаретами.

Больше – смотрите в программе.