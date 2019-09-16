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      Что такое "Государство в смартфоне": преимущества и нюансы проекта

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      В правительстве работают над проектом "Государство в смартфоне". Благодаря ему можно будет зарегистрировать ребенка после рождения, следить за его успеваемостью в школе, написать жалобу на чиновника, изменить владельца авто и еще множество услуг, не выходя из дома. Для этого нужно будет лишь зайти в телефон.

      Что такое "Государство в смартфоне"?

      "Государство в смартфоне" – это проект, который планирует воплотить правительство. Благодаря ему один телефон сможет спасти от длинных очередей, десятков, а то и сотен бумажек и взяток. Для этого даже создали пост министра цифровой трансформации. Новый руководитель обещает, что скоро даже проголосовать за президента можно будет благодаря телефону.

      Читайте также: Владелец Rakuten Viber поможет Зеленскому с проектом Государство в смартфоне

      Во время выборов Владимир Зеленский поручил свои социальные сети и онлайн-направление Михаилу Федорову. После удачно проведенной кампании тот стал министром по своему направлению и теперь уже попытается вместить все государство в один смартфон.


      Министр цифровой трансформации Михаил Федоров/ Фейсбук Михаила Федорова

      Для этого он ездил вдохновляться в Эстонию. Ведь именно эта страна наиболее успешно диджитализировалась. Там для оформления четырех тысяч услуг не нужно подниматься с дивана. Федоров хочет такого и для Украины. И чтобы благодаря приложению в телефоне можно было бы оформить важные государственные услуги. А документ нуждался только в подписи.

      Подробнее о примере диджитализации Эстонии – читайте здесь.

      Какие преимущества "Государства в смартфоне"?

      120 услуг были онлайн доступны. До конца года должны появиться еще 70. В одну систему планируют возвести данные о регистрации физического лица-предпринимателя, документы водителя, информацию об имуществе, земле, транспорте, налогах и доходах украинцев. Единый электронный кабинет, уверены эксперты, существенно облегчит жизнь.

      Но для Михаила Федорова этого мало. Он ставит цель осуществить электронную перепись населения и провести выборы онлайн. То есть для поддержки кандидата требуется лишь поставить галочку в своем смартфоне или компьютере.

      Итак, приложение "Государство в смартфоне" позволит:

      – проголосовать на выборах;
      – написать жалобу на чиновника;
      – перерегистрировать автомобиль;
      – следить за успеваемостью ребенка в школе;
      – оплатить налоги или коммунальные услуги;
      – получить рецепт на лекарства;
      – зарегистрировать ребенка после рождения;
      – получить или предоставить разрешение на строительство.

      Какие нюансы имеет проект "Государство в смартфоне"

      Но все не так просто, как кажется. И вопрос не только в том, что такие выборы нужно обеспечить высоким уровнем кибер-безопасности, но стоит учесть, что голосование предусматривает анонимность.

      Здесь есть особые требования в законодательстве. Оно должно быть, во-первых, анонимное. Эти технологии, которые на сегодняшний день используются в Украине, не дают такой возможности,
      – сказал эксперт Сергей Лобойко.

      Другой вызов – недостаточное покрытие интернета и компьютерная грамотность. Только 5% пользуются онлайн услугами. Таковы результаты последнего соцопроса. По словам Ирины Бекешкиной, среди возрастной группы 60+, только 30% пользуются интернетом.

      Тепер всіх українців потрібно буде навчити користуватися інтернетом
      Теперь всех украинцев нужно будет научить пользоваться интернетом / Unsplash

      Федоров обещает создать образовательные курсы. А эксперт, который занимается диджитлизацией территориальных общин, вспоминает, как бабушки в деревнях, понимая преимущества смартфонов и интернета, быстро учились ими пользоваться. А вот вызовом станет то, чтобы подстраиваться не под нужды заинтересованных бизнесменов, а населения.

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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Новости политики Михаил Федоров
      Источник: 24 канал
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