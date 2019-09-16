Що таке "Держава в смартфоні": переваги та нюанси проєкту

В уряді працюють над проєктом "Державою в смартфоні". Завдяки йому можна буде зареєструвати дитину після народження, стежити за її успішністю в школі, написати скаргу на чиновника, змінити власника авто і ще безліч послуг, не виходячи з дому. Для цього потрібно буде лише зайти в телефон.

Що таке "Держава в смартфоні"?

"Держава в смартфоні" – це проєкт, який планує втілити уряд. Завдяки йому один телефон зможе врятувати від довгих черг, десятків а то й сотень папірців і хабарів. Для цього навіть створили посаду міністра цифрової трансформації. Новий очільник обіцяє, що скоро навіть проголосувати за президента можна буде завдяки тому телефону.

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Під час виборів Володимир Зеленський доручив свої соціальні мережі і онлайн-напрямок Михайлові Федорову. Після вдало проведеної кампанії той став міністром зі свого напрямку і тепер вже спробує вмістити усю державу в один смартфон.



Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров/ Фейсбук Михайла Федорова

Для цього він їздив надихатися в Естонію. Адже саме ця країна найуспішніше діджиталізувалася. Там для оформлення чотирьох тисяч послуг не потрібно підійматися з дивану. Федоров хоче такого й для України. І щоб завдяки додатку в телефоні можна було б оформити важливі державні послуги. А документ потребував лише цифрового підпису.

Детальніше про приклад діджиталізації Естонії – читайте тут.

Які переваги "Держави в смартфоні"?

120 послуг були онлайн доступні. До кінця року мають з'явитися ще 70. В одну систему планують звести дані про реєстрацію фізичної особи-підприємця, документи водія, інформацію про майно, землю, транспорт, податки та доходи українців. Єдиний електронний кабінет, впевнені експерти, суттєво полегшить життя.

Але цього для Михайла Федорова мало. Ставить за мету здійснити електронний перепис населення і провести вибори онлайн. Тобто для підтримки кандидата потрібно лише поставити галочку у своєму смартфоні або комп'ютері.

Отже, додаток "Держава у смартфоні" дозволить:

– проголосувати на виборах;

– написати скаргу на чиновника;

– перереєструвати автомобіль;

– стежити за успішністю дитини у школі;

– сплатити податки чи комунальні послуги;

– отримати рецепт на ліки;

– зареєструвати дитину після народження;

– отримати чи надати дозвіл на будівництво.

Які нюанси має проєкт "Держава в смартфоні"

Але все не так просто, як здається. І питання не лише у тому, що такі вибори потрібно забезпечити високий рівнем кібер-безпеки, але й варто врахувати, що голосування передбачає анонімність.

Тут є особливі вимоги в законодавстві. Воно повинно бути, по-перше, анонімне. Ці технології, які на сьогоднішній день використовуються в Україні, не дають такої можливості,

– сказав експерт Сергій Лобойко.

Інший виклик – недостатнє покриття інтернету і комп'ютерна грамотність. Тільки 5% користуються онлайн послугами. Такі результати останнього соцопитування. За словами Ірини Бекешкіної, серед вікової групи 60+ людей, лише 30% користуються інтернетом.



Тепер всіх українців потрібно буде навчити користуватися інтернетом / Unsplash

Федоров обіцяє створити освітні курси. А експерт, який займається діджитлізацією територіальних громад, згадує: як бабусі в селах, розуміючи переваги смартфонів і інтернету, швидко вчилися ними користуватися. А от викликом додає стане те, аби підлаштовуватися не під потреби зацікавлених бізнесменів, а населення.