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      Держава у смартфоні: Естонія допоможе Україні боротися з бюрократією та корупцією

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      Президент Зеленський опікується проектом "Держава у смартфоні"
      Президент Зеленський опікується проектом "Держава у смартфоні" / AFP

      Про концепцію "Держава у смартфоні" та допомогу в її втіленні говорив радник президента України Михайло Федоров з естонськими фахівцями. Адже саме Естонія – перша у світі країна, яка провела електронні вибори та досягла показника онлайн-послуг у 99%.

      Українська делегація відвідала Естонію та протягом 10-11 червня зустрілася з головним менеджером з інформатизації Естонії, державним секретарем кабінету міністрів, представниками Єврокомісії, Міністерства закордонних справ, Агентства інформаційних систем, Центру реєстрів, Академії е-урядування Естонії тощо. Про це повідомила прес-служба президента України.

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      Зокрема, радник президента України Михайло Федоров під час візиту в Естонію обговорював з естонськими фахівцями концепцію "Держава у смартфоні" та допомогу Україні в її втіленні, щоб вилучити з усіх сфер співпраці громадян та держави бюрократичні та корупційні елементи.

      Федорова
      Михайло Федоров, радник президента, відповідальний за діджиталізацію / Фото з Facebook

      За його словами, саме Естонія першою у світі:

      – запровадила електронну взаємодію реєстрів;
      – запровадила ID-картки,
      – провела електронні вибори,
      – досягла показника онлайн-послуг у 99%,
      – створила формат "електронного громадянства".

      Досвід цієї країни дійсно вражає. Наша мета – застосувати найбільш сучасні та інноваційні технології й підходи для впровадження концепції "Держава у смартфоні", щоб зробити стрімкий стрибок, пропустивши кілька еволюційних етапів, де це можливо,
      – сказав Федоров.

      Радник Зеленського запевнив, що естонські партнери позитивно ставляться до ідеї допомоги Україні. Сторони домовилася навіть про конкретну підтримку – зокрема, щодо проведення аудиту реєстрів та розвитку системи "Трембіта", а також запровадження сучасної електронної ідентифікації SmartID та e-Residency.

      Що таке "Держава в смартфоні", "Трембіта", SmartID та e-Residency? "Держава у смартфоні" – це концепція співпраці суспільства і держави на чотирьох рівнях: інформації про державу, комунікації з державою, транзакцій з державою та залучення у керування державою. І все це – шляхом електронного урядування. 

      "Трембіта" – це система онлайн-взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, один із ключових елементів інфраструктури надання електронних послуг громадянам та бізнесу. В основі системи – удосконалена естонська платформа обміну даними X-ROAD, яка є фундаментом естонського цифрового суспільства. 

      SmartID – зручний, швидкий і безпечний спосіб аутентифікації в інтернеті. Можна використовувати для входу в систему е-послуг, інтернет-банк і для підписання документів. Підписи, поставлені за допомогою Smart-ID, визнаються в усіх країнах ЄС та мають таку ж юридичну силу, що й підписи власноруч.

      E-Residency – система електронного громадянства. Вона дозволяє реєструвати в певній державі бізнес та керувати бізнесом без бюрократії та повністю дистанційно, незалежно від країни мешкання.

      Адміністрація Президента стверджує, що вже розпочинаються експертні обговорення концепції "Держава у смартфоні", після чого документ із детальним планом дій на 2019 рік і стратегічними цілями до 2024 року оприлюднять для обговорення у суспільстві.

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      Теги: Новини України Новини політики Естонія Корупція
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