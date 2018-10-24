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      Что такое конъюнктивит и почему он возникает

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      Что такое конъюнктивит и почему он возникает
      Что такое конъюнктивит и почему он возникает / allaboutvision.com

      Конъюнктивит – это воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивы). Это довольно распространенное заболевание, оно встречается у людей любого возраста.

      Об этом пишет врач-офтальмолог Юлия Прокопьева в Instagram.

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      Конъюнктивит может быть первичным и вторичным; острым и хроническим.

      Основные причины возникновения конъюнктивита:

      1. Инфекционные:

      • бактериальный коньюнктивит;

      Чаще всего он встречается у детей. Основные симптомы - обильное гнойное выделение желтого или зеленого цвета. Врач советует обеспечить гигиену рук и капать антибактериальные капли.

      Основні причини виникнення кон'юнктивіту
      Основные причины возникновения конъюнктивита

      • вирусний коньюнктивит;

      Такой вид воспаления возникает у взрослых. Выделения светлые или полностью отсутствуют. Также могут возникнуть слезотечение, светобоязнь и снижение зрения. Сначала возникает воспаление на одном глазу, а через день-два – на другом. Вирусный конъюнктивит возникает на фоне ОРВИ.

      Врач советует быстрее обратиться к окулисту. Лечат этот вид воспаления холодными компрессами, увлажняющими каплями.

      • смешанный.

      2. Неинфекционные:

      • аллергические;

      При аллергическом конъюнктивите краснеют два глаза. Симптомы – отеки век, сопровождающиеся водянистыми выделениями и сильным зудом. Для лечения применяют местные и системные антигистаминные, комбинированные препараты. Также нужно исключить контакт с аллергеном.

      Що таке кон’юнктивіт та чому він виникає

      Что такое конъюнктивит и почему он возникает

      • токсичные (медикаментозные);
      • аутоимунные (синдром Стивенса-Джонсона).

      Также конъюнктивит возникает из-за травмы, ношения контактных линз, инородного тела, неправильного роста ресниц, и тому подобное.

      Чтобы вылечить конъюнктивит, необходимо установить причину. Для этого нужно обратиться к офтальмологу.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Всем доброго вечера . На повестке дня у нас конъюнктивит. Думаю, нет такого человека, который бы ни разу не встречался с ним. . Конъюнктивит – это воспаление конъюнктивы. Он может быть первичным и вторичным; острым и хроническим. . Основные причины, которые вызывают воспаление, как я уже писала, могут быть: . Инфекционные: . ️бактериальный конъюнктивит: . ️вирусный конъюнктивит . ️смешанный . Неинфекционный: . ️аллергический. . ️токсический (в том числе медикаментозный) . ️аутоимунный (синдром Стивенса-Джонсона, глазной пимфегоид) . Отдельно можно выделить: . ️травматический . ️механический (в следствии: ношения МКЛ, инородным телом, неправильным ростом ресниц и тд) . Во всех случаях выбранная схема лечения зависит непосредственно от причины! . Распространённая тактика «назначить 5 препаратов от всего сразу» не правильна и не должна применяться! Неоправданное назначение сразу нескольких препаратов, длительное бесконтрольное самолечение приводят к развитию хронических токсических конъюнктивитов. . Конъюнктивит - это всегда повод обратиться к врачу, а не заниматься самолечением! . Завтра опубликую краткую шпаргалку как отличить один вид конъюнктивита от другого и помощь себе, если нет по близости врача ‍♀️ . А пока расскажите, часто ли вы сталкиваетесь с конъюнктивитами? Как лечитесь?

      A post shared by Юлия Прокопьева (@juli_pro_eyes) on

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Здоровье глаз
      Источник: 24 Канал
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