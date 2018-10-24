Конъюнктивит – это воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивы). Это довольно распространенное заболевание, оно встречается у людей любого возраста.

Об этом пишет врач-офтальмолог Юлия Прокопьева в Instagram.

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Конъюнктивит может быть первичным и вторичным; острым и хроническим.

Основные причины возникновения конъюнктивита:

1. Инфекционные:

бактериальный коньюнктивит;

Чаще всего он встречается у детей. Основные симптомы - обильное гнойное выделение желтого или зеленого цвета. Врач советует обеспечить гигиену рук и капать антибактериальные капли.



Основные причины возникновения конъюнктивита

вирусний коньюнктивит;

Такой вид воспаления возникает у взрослых. Выделения светлые или полностью отсутствуют. Также могут возникнуть слезотечение, светобоязнь и снижение зрения. Сначала возникает воспаление на одном глазу, а через день-два – на другом. Вирусный конъюнктивит возникает на фоне ОРВИ.

Врач советует быстрее обратиться к окулисту. Лечат этот вид воспаления холодными компрессами, увлажняющими каплями.

смешанный.

2. Неинфекционные:

аллергические;

При аллергическом конъюнктивите краснеют два глаза. Симптомы – отеки век, сопровождающиеся водянистыми выделениями и сильным зудом. Для лечения применяют местные и системные антигистаминные, комбинированные препараты. Также нужно исключить контакт с аллергеном.

Что такое конъюнктивит и почему он возникает

токсичные (медикаментозные);

аутоимунные (синдром Стивенса-Джонсона).

Также конъюнктивит возникает из-за травмы, ношения контактных линз, инородного тела, неправильного роста ресниц, и тому подобное.

Чтобы вылечить конъюнктивит, необходимо установить причину. Для этого нужно обратиться к офтальмологу.

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