Обещанного три года ждут: что такое популизм и есть ли от него лекарство

"Понятные простым людям" популисты захватили Европу и мир в целом. В конце концов, слово "популизм" звучало везде и во время украинских выборов.

Если это явление вызывает у вас больше вопросов, чем ответов, самое время прочитать этот текст от научно-популярного медиа Куншт.

Представим, что есть новая партия. Даже не партия, а политическое движение. Оно не связано с любыми имеющимися политическими партиями и элитами, выступает от имени "простого народа", "маленьких людей", которым никогда не дают права голоса. Оно хочет устранить всю правящую элиту как таковую. Это движение возглавил харизматичный лидер. Он талантливый оратор, считает себя не связанным со старой политикой, а является просто "своим парнем", которому надоела несправедливость. Он считает, что каждый способен управлять страной, а потому все главные вопросы надо решать не в парламенте или правительстве, а средствами прямой демократии, то есть на референдумах. По его мнению, надо отказаться от сложных бюрократических механизмов и решать вопросы здесь и сейчас, с помощью здравого смысла. Конечно, в стране есть еще много проблем, но этот лидер уж точно знает, кто в них виноват, потому что внутри страны или же за ее границей засел враг. И этот враг скоро понесет наказание необратимо.

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Если, читая эти строки, у вас возникла симпатия к этому условному политическому движению или просто при определенных условиях готовы его поддержать, у меня для вас плохие новости. Вы рискуете скоро погубить свою страну. Это движение – собирательный образ популистов, то есть партий и политиков, которое является "ночным кошмаром" европейских либералов, еврооптимистов, хипстеров и вообще всех, кто за "мир-дружбу-жвачку".

"Хорошая" новость - вы не одни поймались на этот крючок. Европа сейчас переживает целую волну популизма. После последних майских выборов в Европарламент популистские партии смогли сформировать в нем аж две фракции ("Идентичность и демократия" и "Европейские консерваторы и реформисты") общим количеством в 135 депутатов, а в целом в Европейском парламенте 751 место).

Сейчас популистские партии играют существенную роль в 23 из 28 стран ЕС. А в трех странах – Италии, Польше и Венгрии – они уже имеют абсолютное большинство и сформировали правительства.

Так кто такие популисты и чем они страшны?

Кто такие популисты

Само слово популизм происходит от латинского populus (народ), стало использоваться в современном значении в конце ХІХ века, когда в США возникла Популистская партия, которая противопоставляла себя имеющимся партиям и элитам и позиционировала себя как партия народа и для народа.

Современные популистские партии – это ультраправые? Ультралевые? Консерваторы? Нит. Популизм – это вообще не идеология. Популизм – это форма, а не содержание политической борьбы. Популисты могут впитывать в себя элементы всех классических политических идеологий и (часто одновременно) выступать, например, с националистских и традиционалистических позиций (типичные черты правых партий) и апеллировать к интересам бедных и рабочих (что характерно для левых партий). Поэтому бывают они со всех флангов: и леворадикальная греческая "Сириза" и крайне правая итальянская "Лига севера" – в одинаковой степени популисты.

У популистских партий, однако, больше общего, чем разного. Если обычные партии зачастую противопоставляют себя другим партиям, то популисты – всей политике как таковой, представляют себя как истинных защитников "маленьких людей". На самом деле суть этого политического средства диаметрально противоположная – максимально инструментализировать избирателей, использовать их страхи, чувства и надежды, чтобы сделать их источником собственного политического успеха. Хотя в этом смысле все партии и политики немного популисты, настоящими популистами мы называем тех, кто доводит такую тактику до абсолюта.

Отсюда еще одна черта популистов – предлагать простые, "понятные простым людям" решения для сложных проблем. То есть решения, которые (и это всем, кроме самих "простых людей", известно) вообще невозможно выполнить. К примеру, главным предвыборным требованием упомянутой выше греческой "Сиризы" было прекращение сотрудничества с Международным валютным фондом и невыполнение требований ЕС по бюджетной экономии. Понятное дело, сразу после победы на выборах оба требования были отвергнуты самим лидером партии.

В этом месте у популистов, казалось бы, возникает проблема. Как, не выполняя обещания, не терять популярности? И тут им на помощь приходит он. Враг. Обычно коллективный. У каждой популистской силы наготове есть по крайней мере один такой. Тот, кто является источником всех проблем, кого в наш дом впустили "старые элиты", тот, кто превратил нашу прекрасную, красивую и богатую (подставьте название любой страны) в место, в котором больше невозможно нормально жить. В последние годы для большинства европейских популистов таким коллективным врагом являются мигранты или беженцы. Однако бывают и вариации. В упомянутой выше Греции – это Брюссель; польские и греческие популисты вместе также любят исторических врагов, например, Германию, от которой можно время от времени на первый взгляд требовать репараций за Вторую мировую войну.

Для доказательства своей "народности", существует инструмент, который объединяет абсолютно всех популистов – референдум. Он является якобы возможностью для "простых людей" сказать свое веское слово. То обстоятельство, что "простые люди" могут совсем не разбираться в содержании поставленных вопросов, популистов не отпугивает. При их активной медийной поддержке, например, в 2016 году в Нидерландах состоялся референдум о подписании соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В последние недели перед плебисцитом местные популисты и евроскептики активно "объясняли гражданам, что речь идет, ни больше ни меньше, о членстве Украины в ЕС и будущем наплыве украинских мигрантов. Правда, несмотря на победу популистов на этом референдуме, соглашение об ассоциации Нидерланды подписали.

Обычно – и это еще одна общая черта популистов – ведет их в "светлое будущее" яркий харизматичный лидер. Вся Европа сейчас знает лидера итальянской "Лиги севера" и министра внутренних дел Маттео Сальвини. Знал ли кто-то раньше за пределами Италии фамилию местного министра внутренних дел? Но бывают и исключения: правопопулистскую "Альтернативу для Германии" возглавляют одновременно несколько человек, ни один из которых не отличается особой харизмой.

Современные медиа – идеальное поле для роста популизма, где реальная политика и ее публичное театрально-зрелищное представление становятся двумя мало связанными между собой сферами.

Почему люди голосуют за популистов

Можно подумать, что за популистов голосуют бедные, забитые и невежественные люди. Так удобно думать, сразу исключая вариант самому стать жертвой популистов. И такое мнение популярно в науке. Минимум две большие теории так и объясняют успех популистов: это начатая американскими политологами Сеймуром Липсетом и Стейном Рокканом теория разломов и теория лузеров модернизации, разработана их немецкими коллегами Вильгельмом Хайтмайером, Тимом Шпиром и другими.

Согласно первой, развитие общества всегда сопровождается разделением людей на тех, кто от этого выигрывает развития (например богатеет, получает больше социального признания, прав, власти или других благ), и тех, которые чувствуют, что изменения и связанное с ними перераспределение социальных благ – не в их пользу. Возникает противостояние, что и создает в обществе "разлом". Ранее он проходил, скажем, между горожанами и крестьянами или между рабочими и владельцами производств. В современных же обществах раскол происходит между теми, кто выигрывает от глобализации (открытых границ; мобильности людей, товаров, знаний и денег; потери роли церкви и национальных государств; развития экономики знаний), и теми, кого глобализация по-настоящему пугает. То есть людьми, профессиональные навыки которых теперь не так востребованы или которых раздражает наплыв иностранцев в их страны, или же тех, кто скучает по "сильной руке" государства и тому подобное. Именно эта вторая группа, по этой теории, и пытается найти убежище в обнадеживающих обещаниях популистов, что скоро это "глобальный ад" кончится.

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По теории разломов выросла и теория лузеров модернизации. Здесь речь идет о людях, которые вследствие глобальных экономических изменений уже потеряли свой прежний социальный статус и потихоньку дрейфуют в сторону социального дна. И такой дрейф они не связывают с тем, что современное общество требует гибкости, обучение в течение всей жизни, готовности менять работу, привычки и место проживания, а находят "виновных" в своих проблемах. Трудовых мигрантов, которые "крадут наши рабочие места", политические элиты, которые "забыли о простых людей", государство, "все глубже залезает в наш карман". К этому перечню в Евросоюзе еще добавляется "Брюссель, который тянет из нашей страны все соки". Полный список может немного варьироваться. И здесь снова, как Чип и Дейл, на помощь спешат популисты, которые "такого же мнения, как и простой народ" и обещают очень скоро всех наказать и восстановить справедливость.

У этих теорий есть и критики. 2017 года Германия бурно обсуждала результаты нового исследования, проведенного под руководством профессора Лейпцигского университета Хольгера Ленгфелда. Авторы выяснили, что избиратели правопопулистской "Альтернативы для Германии" – на самом деле никакие не лузеры модернизации: по своему образованию, уровню дохода и отношению к развитию общества они ничем не отличаются от рядового бюргера. Правда, и эти выводы многократно оспаривались, в частности исследователями из университетов Хемницу и Нижнего Рейна.

Что можно сказать точно, так это то, что богатые и развитые демократии являются такими же незащищенными от популизма, как и бедные и неустойчивые. Отличаются лишь чувства, на которых играют популисты. Если в богатой Британии враг и причина всех бед, по мнению таких политиков, – трудовые мигранты из Румынии и Польши, которых Туманный Альбион якобы вынужден впускать в себя из-за членства в ЕС, то, например, в гораздо более бедной Венгрии мигрантов мало, чтобы на них можно было спустить всех собак. Там лебединая песня популистов – славное прошлое "Великой Венгрии", земли, которые у нее "отобрали", и венгры, оказавшиеся за границей неньки. Здесь речь в частности и об украинскоб Закарпатье, которое венгерские популисты, особенно перед выборами, героически защищают от "насильственной украинизации". На этой почве венгерское правительство, правда, уже успело испортить отношения почти со всеми соседями. Но чего не поделаешь, если людям нравится.

Виновные в расцвете популизма пока окончательно не установлены и не пойманы, но есть один подозреваемый. Телевизор. Современные воспитанные телевидением медиа фильтруют события, которые должны стать новостями, по критерию максимального потенциального интереса, "хайпа" и, соответственно, рейтингов телеканала. В этой медийной логике выигрывают силы, делающие ставку на театральность, зрелищность, эмоциональность и минимум "скучных экономических выкладок". То есть современные медиа – идеальное поле для роста популизма, где реальная политика и ее публичное театрально-зрелищное представление становятся двумя мало связанными между собой сферами.

В частности в Италии такое влияние телевидения уже имеет разрушительные последствия. По данным группы ученых из университетов Милана, Барселоны и Лондона, длительный просмотр итальянцами местного развлекательного телевидения отрицательно влияет на их интеллект и повышает вероятность поддержки популистских партий. Среди прочего, на таком эффекте телешоу базировалась и популярность итальянского премьера и политика-популиста Сильвио Берлускони, который по совместительству является телемагнатом и создателем первой крупной сети коммерческого телевидения в Европе.



Тем еще популистом в США является сам президент-Дональд Трамп / иллюстраци Куншт

Почему популизм – это плохо

Так как предлагает простые решения для сложных социальных, экономических, политических проблем, которые на самом деле по своей природе вообще не являются решениями. Вместо настоящих решений избирателю подается яркий суррогат, целью которого является исключительно максимальная кратковременная популярность и медийная внимание. Как следствие, фактическая реализация таких "решений" похожа на лечение рака средствами народной медицины: в лучшем случае ничего не меняется, в худшем же последствия могут быть фатальными.

Современная политика знает много таких примеров. Запущенный популистами "Брекзит", который начинался как медийный хайп, стал неразрешимой задачей для политической элиты страны, потому что при любом сценарии выхода от него теряют все, в том числе сами сторонники разрыва с Европой. Немецкие коллеги британских популистов выступают за ограничение иммиграции, хотя уже сейчас "промышленное сердце Европы" страдает от нехватки сотрудников рабочих специальностей. Главный популист США – Дональд Трамп – среди многих своих утопических проектов войдет в историю, видимо, через выход из Парижского климатического соглашения, приближая тем самым климатическую катастрофу. Правительство популистов в Италии, препятствуя спасению беженцев, обрекает многих из них на гибель. Список можно продолжать.

Есть ли у популизма будущее

Популизм имеет будущее, пока есть люди, которые на него покупаются. Поэтому если идеальная популистская партия с первого абзаца пришлась вам по нраву, то вы и являетесь будущим популизма.

На самом деле, усложнение общества, с одной стороны и его медиатизация (превращение политики в часть индустрии развлечений) с другой – это те тенденции, из которых уже вырос популизм, и которые, усиливаясь, дают ему еще больше шансов.

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Что делать, чтобы популистов не было

"Разъяснительной работы" перед выборами провести не удастся. Избирателей популистов нельзя просто пристыдить, потому что так они лишьинтернализируют свое ощущение "лишнего гостя" в обществе и политической элите, то есть становятся еще более податливыми для популистов.

Дать простой ответ на этот вопрос означало бы стать популистом. Простых лекарств от популизма нет, однако некоторые страны Запада испытывают различные инструменты противодействия. Например, в Германии таким инструментом считают общественную систему теле- и радиовещания, за которую должен платить каждый гражданин (даже если у него вообще нет телевидения). Суть в том, чтобы создавать общественно-политические передачи и фильмы независимо от политиков, бизнеса, давления рейтингов и хайпа. Главный критерий – качество, которое контролирует независимый наблюдательный совет. Считается, что благодаря этому рейтинг популистов в ФРГ едва достиг относительно скромных 10-12%.

Другое средство – гражданское образование в школе. В этом плане показательна ситуация в Украине, где информация о демократическом устройстве, суть парламентаризма или права человека никогда не входили в перечень "базовых компетенций" молодого гражданина.

Общая слабость всех методов противодействия популизму, конечно, в том, что они скучнее и сложнее самих популистов.

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Автор: Никита Кацуба

Джерело: Куншт