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      Еще одна война на Донбассе. С каким фронтом борется Путин?

      -
      Путин задействовал группировки "ДНР" в войне с украинским языком / AFP

      Оккупированая часть Донбасса – это инструмент войны с Украиной и ее языком.

      Так звана "Народна рада ДНР" ухвалила рішення про "конституційні зміни", згідно з яким українська мова перестала бути однією з "державних мов республіки". Тепер "державною мовою" буде тільки одна мова – російська. Не буде на окупованих територіях і освіти українською мовою, і вивчення української мови. Тепер її можна буде вивчати тільки факультативно, за бажанням батьків.

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      Зрозуміло, що і раніше "державний статус" української мови на окупованій частині Донбасу був лише фікцією. Однак нове рішення наочно демонструє, яку "народну республіку" хоче побудувати на окупованій території Кремль і яка роль у цій "республіці" відводиться українцям.

      Розвінчано ще один міф Кремля

      Рішення "Народної ради" остаточно знищує міф про "переслідування" російської мови на Донбасі. І до окупації в Донецьку і інших містах Донецької області школи з українською мовою навчання залишалися рідкістю, як і викладання українською мовою у вищих навчальних закладах. Навіть, на перший погляд, безневинні спроби нагадати про українську культурну спадщину регіону стикалися із запеклим опором – нагадаю хоча б гучний скандал із ініціативою про надання Донецькому національному університету імені поета Василя Стуса, університет отримав це ім'я тільки після вигнання з Донецька.

      Однак насаджувалися міфи про "героїчне регіональне минуле", головним з яких був міф про створення на окупованій радянською Росією території "Донецько-Криворізької республіки" на чолі якої поставили одного з головних українофобів і шовіністів того часу, кривавого більшовика Артема. Цей міф насаджувався і російською пропагандою, і місцевими шовіністами, які отримували підтримку начальства. І, як бачимо, саме цей міф про право окупанта на привласнення чужої землі і "зачистку" цієї землі від культурної спадщини народу, який проживав на ній століттями, сьогодні на Донбасі торжествує.

      Російські маріонетки просто відчайдушно не хочуть визнавати того, що Донбас – це Україна, а не Росія. І в цьому сенсі дії Кремля на Донбасі відрізняються і від того, що відбувається в національних республіках самої Росії, і від того, що відбувається навіть на окупованих Росією територіях.

      Зона війни проти України і українців

      У національних республіках Росії – навіть там, де корінні народи складають меншість населення – є і викладання на мовах цих народів, і можливість вивчати рідну мову у вищих навчальних закладах. У законодавстві самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки як державні визнаються російська, українська і молдавська мови і цими мовами ведеться навчання. Навіть в "конституції" анексованого Криму – при всьому нехтуванні окупанта і місцевої маріонеткової влади українською і кримськотатарською мовами – вони мають рівний статус із російською мовою. Практично всюди – тільки не на Донбасі!

      Тому що Донбас – це зона воєнних дій, а не самопроголошена республіка. Це зона війни проти України і проти українців. Гарячої – коли обстрілюють. І холодної, культурної – коли виганяють з української землі українську мову. І цю війну Володимир Путін не закінчить ані через рік, як про це мріє Володимир Зеленський, ані через п'ять років.

      Важливо! Звернення до офіційного Києва: чому українці в Криму та на Донбасі – у розмитому статусі

      У Путіна в цій війні немає термінів, у нього є мета – знищення України, перетворення її в провінцію Росії. А якими будуть порядки в цій провінції, нам продемонструвала своїм рішенням про українську мову "Народна рада ДНР".

      Джерело: Радіо Свобода

      Цена нефти падает: подешевеет ли бензин в Украине
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      Автор: Виталий Портников
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Новости политики Война на Донбассе Публикации Российская пропаганда Украинский язык Новости Донецка
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