10:00
12 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вічний президент Путін. Тіматі хоче "обнулитися"
      Вєсті Кремля
      22:21, 11 березня
      Вєсті.UA: Життя Богдана після відставки. Депутати ОПЗЖ відвідали агресора
      Вєсті.UA
      20:22, 11 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ

      Ще одна війна на Донбасі. З яким фронтом бореться Путін?

      -
      Путін задіяв угруповання "ДНР" у війні з українською мовою / AFP

      Окупована частина Донбасу – це інструмент війни з Україною та її мовою.

      Так звана "Народна рада ДНР" ухвалила рішення про "конституційні зміни", згідно з яким українська мова перестала бути однією з "державних мов республіки". Тепер "державною мовою" буде тільки одна мова – російська. Не буде на окупованих територіях і освіти українською мовою, і вивчення української мови. Тепер її можна буде вивчати тільки факультативно, за бажанням батьків.

      Читайте також: Пустити воду в Крим і вимкнути ATR: Україна йде на поступки Путіну?

      Зрозуміло, що і раніше "державний статус" української мови на окупованій частині Донбасу був лише фікцією. Однак нове рішення наочно демонструє, яку "народну республіку" хоче побудувати на окупованій території Кремль і яка роль у цій "республіці" відводиться українцям.

      Розвінчано ще один міф Кремля

      Рішення "Народної ради" остаточно знищує міф про "переслідування" російської мови на Донбасі. І до окупації в Донецьку і інших містах Донецької області школи з українською мовою навчання залишалися рідкістю, як і викладання українською мовою у вищих навчальних закладах. Навіть, на перший погляд, безневинні спроби нагадати про українську культурну спадщину регіону стикалися із запеклим опором – нагадаю хоча б гучний скандал із ініціативою про надання Донецькому національному університету імені поета Василя Стуса, університет отримав це ім'я тільки після вигнання з Донецька.

      Однак насаджувалися міфи про "героїчне регіональне минуле", головним з яких був міф про створення на окупованій радянською Росією території "Донецько-Криворізької республіки" на чолі якої поставили одного з головних українофобів і шовіністів того часу, кривавого більшовика Артема. Цей міф насаджувався і російською пропагандою, і місцевими шовіністами, які отримували підтримку начальства. І, як бачимо, саме цей міф про право окупанта на привласнення чужої землі і "зачистку" цієї землі від культурної спадщини народу, який проживав на ній століттями, сьогодні на Донбасі торжествує.

      Російські маріонетки просто відчайдушно не хочуть визнавати того, що Донбас – це Україна, а не Росія. І в цьому сенсі дії Кремля на Донбасі відрізняються і від того, що відбувається в національних республіках самої Росії, і від того, що відбувається навіть на окупованих Росією територіях.

      Зона війни проти України і українців

      У національних республіках Росії – навіть там, де корінні народи складають меншість населення – є і викладання на мовах цих народів, і можливість вивчати рідну мову у вищих навчальних закладах. У законодавстві самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки як державні визнаються російська, українська і молдавська мови і цими мовами ведеться навчання. Навіть в "конституції" анексованого Криму – при всьому нехтуванні окупанта і місцевої маріонеткової влади українською і кримськотатарською мовами – вони мають рівний статус із російською мовою. Практично всюди – тільки не на Донбасі!

      Тому що Донбас – це зона воєнних дій, а не самопроголошена республіка. Це зона війни проти України і проти українців. Гарячої – коли обстрілюють. І холодної, культурної – коли виганяють з української землі українську мову. І цю війну Володимир Путін не закінчить ані через рік, як про це мріє Володимир Зеленський, ані через п'ять років.

      Важливо! Звернення до офіційного Києва: чому українці в Криму та на Донбасі – у розмитому статусі

      У Путіна в цій війні немає термінів, у нього є мета – знищення України, перетворення її в провінцію Росії. А якими будуть порядки в цій провінції, нам продемонструвала своїм рішенням про українську мову "Народна рада ДНР".

      Джерело: Радіо Свобода

      "Спіймати Кайдаша": фінальні 11 та 12 серії про знамениту родину
      сьогодні
      Автор: Віталій Портников
      Теги: Новини України Окуповані території Новини політики Війна на Донбасі Публікації Російська пропаганда Українська мова Новини Донецька
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:31 "Толока" як стратегія виживання українців. Чому фільм обов'язковий до перегляду
      Єлизавета Герасимюк
      сьогодні , 07:45 Ціна нафти падає: чи подешевшає бензин в Україні
      Юлія Поскробок
      10 березня , 13:27 Троє українців заробили понад 130 000 євро за тиждень у Чехії
      3 березня , 13:57 5 легендарних пісень Кріса Нормана
      Ліза Астахова
      сьогодні , 07:10 Карантин в Україні: супермаркети відповіли, чи вистачить товарів першої необхідності
      Ярослав Голобородько
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук