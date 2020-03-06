14:11
6 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ВОДА В КРИМУ РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Перше публічні вибачення Кадирова. Дагестан замість Італії
      Вєсті Кремля
      20:18, 5 березня
      Вєсті.UA: Дуель Гончаренка і Зеленського. Сексистський конфуз Шмигаля
      Вєсті.UA
      19:56, 5 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВОДА В КРИМУ РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
      БЛОГ Айдер Муждабаєв
      Журналіст, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR

      Пустити воду в Крим і вимкнути ATR: Україна йде на поступки Путіну?

      -
      Мрії Путіна здійсняться? / Радіо Свобода

      Будь-яка спроба вирішити питання з постачанням води окупантам, а вона в першу чергу потрібна військовим частинам на півночі Криму, готовим будь-якої миті піти в атаку на Україну, закінчитися тим, що в Україні почнеться некерований хаос.

      Для того, чтобы эти намерения, высказанные уже несколькими чиновниками, реализовать практически, придется выстроить украинскую армию, нацгвардию и полицию вдоль всей длины канала по обоим берегам, чтобы они стояли и охраняли воду, которая пойдет оккупантам. Украинская армия от украинских граждан будет охранять воду, которая пойдет русской армии в Крым. Вот как по-оруэлловски это выглядит.

      Обратите внимание: В оккупированном Крыму отреагировали на слова Шмыгаля о поставках воды

      Но, естественно, со стороны общества никто на это просто так смотреть не будет. Видимо, господа Шмыгаль-Арахамия где-то проспали 2015-й год, когда была Гражданская блокада Крыма и прекращение – именно силами гражданского общества – всех коммерческих связей с оккупантами. Были перекрыты три дороги, по которым в Крым шли сотни фур с едой, с товарами, со стройматериалами. Все это (не фуры, а блокада) будет снова, только в гораздо больших масштабах. Люди будут очень злые, ведь эта словесная подготовка к де-факто сдаче Крыма происходит уже довольно долго. Всех, кого я знаю, кто хоть как-то причастен к защите независимости Украины, приведены подобными заявлениями в состоянии тихого бешенства. Им эту ложь про "поставку воды нашим гражданам", а на самом деле – в в/ч РФ, не скормишь.

      Кроме того, я не представляю себе нашу армию, нацгвардию и полицию, где – везде – служат люди, защищавшие Украину на войне, служат и бойцы, офицеры из Крыма, как они будут охранять этот канал и воду для оккупантов? Это приведет к системному внутриполитическому кризису, детали которого я предсказать не берусь, но последствия – очевидны.

      Путин ищет повод и ждет удобного момента для полномасштабного вторжения в Украину, продолжения того, что не удалось в 2014-м. И физически у него для этого все готово. Как официально сообщает ГУР, в 30 км от нашей границы на востоке расставлены части российской армии, которые готовы перейти границу в течение 2 часов. В Крыму они еще ближе. И это те самые части, которым Арахамия-Шмыгаль предлагают подавать воду. К чему это приведет? К хаосу и полномасштабному вторжению России и в Украину. Даже не подача, а лишь попытка подачи воды в Крым приведет к системному внутриполитическому хаосу.

      О предпосылках "водного перемирия"

      Почему наши власти вообще заговорили о возобновлении подачи воды в Крым именно сейчас? У меня нет никаких инсайдов. Но, судя по внешним проявлениям, у меня осталась одна версия – это ужесточения условий Путина даже просто для встречи с собой. У меня есть предположение, что Путин негласно, но ультимативно требует возобновления подачи воды в Крым, без которой оккупантам стало там действительно тяжело.

      Второе его условие – это прекращения вещания единственного крымскотатарского телеканала ATR, который является главной проблемой для Кремля в "окончательном решении крымскотатарского вопроса" и в информационно-дипломатической войне за легализацию аннексии. Мы знаем, что популярность нашего канала в Крыму с годами оккупации только растет, что жителям Крыма все больше нужна правда из Украины. В своем информационном вещании мы называем все вещи своими именами: оккупантов – оккупантами, предателей – предателями и так далее. Нам давно заблокировали любой сигнал, кроме спутникового. Десять человек, которые снимали для нас сюжеты в Крыму, сидят по российским тюрьмам. Война с нами идет не на жизнь, а насмерть. Я не исключаю подготовки политических убийств на территории Украины, вообще ничего не исключаю.

      Именно поэтому я вполне допускаю, что одно из условий Путина для встречи в Нормандском формате, для продолжения процесса обмена удерживаемыми лицами – это прекращение вещания телеканала ATR. Плюс – включить воду.

      Посмотрим, как в условиях жесткого российского прессинга, шантажа поведет себя наша власть. Но как поведут себя наши люди, которым не все равно, отдавать ли Крым и крымцев в вечное русское рабство, я очень отчетливо себе представляю.

      Оригинал

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Айдер Муждабаєв
      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Новини Криму Анексія Криму ЗМІ Володимир Путін Вода в Криму Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:00 Пустити воду в Крим і вимкнути ATR: Україна йде на поступки Путіну?
      Айдер Муждабаєв
      сьогодні , 13:53 Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019
      Олександр Бевза
      27 лютого , 17:16 Історії успіху підприємців: як просто створити незабутній подарунок
      Віктор Терешков
      3 березня , 22:55 Окрім кухні та ванної: де варто встановити пральну машину вдома
      Ростислав Струтинський
      5 березня , 15:30 Сіменс: Цифрова трансформація промисловості, інфраструктури та енергетики
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук