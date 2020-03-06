14:12
6 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ВОДА В КРЫМУ РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Первые публичные извинения Кадырова. Дагестан вместо Италии
      Вєсті Кремля
      20:21, 5 марта
      Вести.UA: Дуэль Гончаренко и Зеленского. Сексистский конфуз Шмыгаля
      Вєсті.UA
      20:02, 5 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ВОДА В КРЫМУ РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ
      БЛОГ Айдер Муждабаев
      Журналист, заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR

      Пустить воду в Крым и выключить ATR: Украина идет на уступки Путину?

      -
      Мечты Путина осуществятся? / Радіо Свобода

      Любая попытка решить вопрос с поставкой воды оккупантам, а она в первую очередь нужна воинским частям на севере Крыма, готовым в любой момент пойти в атаку на Украину, закончиться тем, что в Украине начнется неуправляемый хаос.

      Для того, чтобы эти намерения, высказанные уже несколькими чиновниками, реализовать практически, придется выстроить украинскую армию, нацгвардию и полицию вдоль всей длины канала по обоим берегам, чтобы они стояли и охраняли воду, которая пойдет оккупантам. Украинская армия от украинских граждан будет охранять воду, которая пойдет русской армии в Крым. Вот как по-оруэлловски это выглядит.

      Обратите внимание: В оккупированном Крыму отреагировали на слова Шмыгаля о поставках воды

      Но, естественно, со стороны общества никто на это просто так смотреть не будет. Видимо, господа Шмыгаль-Арахамия где-то проспали 2015-й год, когда была Гражданская блокада Крыма и прекращение – именно силами гражданского общества – всех коммерческих связей с оккупантами. Были перекрыты три дороги, по которым в Крым шли сотни фур с едой, с товарами, со стройматериалами. Все это (не фуры, а блокада) будет снова, только в гораздо больших масштабах. Люди будут очень злые, ведь эта словесная подготовка к де-факто сдаче Крыма происходит уже довольно долго. Всех, кого я знаю, кто хоть как-то причастен к защите независимости Украины, приведены подобными заявлениями в состоянии тихого бешенства. Им эту ложь про "поставку воды нашим гражданам", а на самом деле – в в/ч РФ, не скормишь.

      Кроме того, я не представляю себе нашу армию, нацгвардию и полицию, где – везде – служат люди, защищавшие Украину на войне, служат и бойцы, офицеры из Крыма, как они будут охранять этот канал и воду для оккупантов? Это приведет к системному внутриполитическому кризису, детали которого я предсказать не берусь, но последствия – очевидны.

      Путин ищет повод и ждет удобного момента для полномасштабного вторжения в Украину, продолжения того, что не удалось в 2014-м. И физически у него для этого все готово. Как официально сообщает ГУР, в 30 км от нашей границы на востоке расставлены части российской армии, которые готовы перейти границу в течение 2 часов. В Крыму они еще ближе. И это те самые части, которым Арахамия-Шмыгаль предлагают подавать воду. К чему это приведет? К хаосу и полномасштабному вторжению России и в Украину. Даже не подача, а лишь попытка подачи воды в Крым приведет к системному внутриполитическому хаосу.

      О предпосылках "водного перемирия"

      Почему наши власти вообще заговорили о возобновлении подачи воды в Крым именно сейчас? У меня нет никаких инсайдов. Но, судя по внешним проявлениям, у меня осталась одна версия – это ужесточения условий Путина даже просто для встречи с собой. У меня есть предположение, что Путин негласно, но ультимативно требует возобновления подачи воды в Крым, без которой оккупантам стало там действительно тяжело.

      Второе его условие – это прекращения вещания единственного крымскотатарского телеканала ATR, который является главной проблемой для Кремля в "окончательном решении крымскотатарского вопроса" и в информационно-дипломатической войне за легализацию аннексии. Мы знаем, что популярность нашего канала в Крыму с годами оккупации только растет, что жителям Крыма все больше нужна правда из Украины. В своем информационном вещании мы называем все вещи своими именами: оккупантов – оккупантами, предателей – предателями и так далее. Нам давно заблокировали любой сигнал, кроме спутникового. Десять человек, которые снимали для нас сюжеты в Крыму, сидят по российским тюрьмам. Война с нами идет не на жизнь, а насмерть. Я не исключаю подготовки политических убийств на территории Украины, вообще ничего не исключаю.

      Именно поэтому я вполне допускаю, что одно из условий Путина для встречи в Нормандском формате, для продолжения процесса обмена удерживаемыми лицами – это прекращение вещания телеканала ATR. Плюс – включить воду.

      Посмотрим, как в условиях жесткого российского прессинга, шантажа поведет себя наша власть. Но как поведут себя наши люди, которым не все равно, отдавать ли Крым и крымцев в вечное русское рабство, я очень отчетливо себе представляю.

      Оригинал

      Вода в Крым: как ее недостаток влияет на оккупацию полуострова
      сегодня
      Автор: Айдер Муждабаев
      Теги: Новости политики Война на Донбассе Новости Крыма Аннексия Крыма СМИ Владимир Путин Вода в Крыму Публикации
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:12 Пустить воду в Крым и выключить ATR: Украина идет на уступки Путину?
      Айдер Муждабаєв
      сегодня , 13:56 Лекарства против коронавируса: действительно ли протефлазид может вылечить Covid-2019
      Олександр Бевза
      27 февраля , 17:16 Истории успеха предпринимателей: как просто создать незабываемый подарок
      Віктор Терешков
      3 марта , 22:55 Кроме кухни и ванной: где стоит установить стиральную машину дома
      Ростислав Струтинський
      5 марта , 15:30 Сименс: Цифровая трансформация промышленности, инфраструктуры и энергетикики
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук