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      Что такое резус-конфликт между матерью и плодом, который даже может закончиться смертью ребенка

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      Акушер-гинеколог объяснила, что такое резус-конфликт и почему он возникает
      Акушер-гинеколог объяснила, что такое резус-конфликт и почему он возникает / Соцсети

      Резус-конфликт между матерью и плодом возникает только во время беременности, однако это редко случается во время первого такого случая. В общем резус-конфликт – это выработка антител в организме резус-отрицательной женщины в ответ на положительный резус-фактор ребенка.

      Об этом пишет акушер-гинеколог Ольга Белоконь в своем Instagram.

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      Как объясняет специалист, резус-конфликт может возникать между матерью и плодом, если у женщины резус является отрицательным, а у плода он положительный.

      Группу крови и резус-фактор дети наследуют от родителей. Если у вашего мужа резус положительный (плюс), а у вас – отрицательный (минус), то у ребенка с вероятностью в 50% может быть резус положительным (плюс), а следовательно может возникнуть резус-конфликт. Наличие у Вас отрицательного резуса, а у плода – положительного не есть резус-конфликтом,
      – отметила врач.

      По ее словам, во время беременности узнать, какой именно резус-фактор у плода можно, но исследование это является дорогим.

      "Называется неинвазивный пренатальный тест, который обычно делают для определения риска возникновения у плода хромосомных заболеваний, но с его помощью можно предсказать пол ребенка и определить его резус-принадлежность. Если это исследование проводят, то тогда мы точно узнаем, возможен ли резус-конфликт и нуждаетесь ли вы во введении иммуноглобулина (средство, которое поможет избежать резус-конфликта)", – отмечает она.Резус-конфлікт, мама, вагітність, дитина, плід, кров
      Что такое резус-конфликт

      В то же время эксперт добавляет, что резус-конфликт может возникнуть только во время беременности и только в том случае, если в резус-отрицательную кровь попадают клетки крови плода.

      "Обычно во время беременности кровь между матерью и ребенком не смешивается. Но иногда это происходит, чаще всего во время родов. Для вашего организма резус-положительные клетки крови являются чужеродными, и иммунная система, встретившись с ними, начинает вырабатывать антитела, задача которых их уничтожить. То есть резус-конфликт – это выработка антител в вашем организме в ответ на положительный резус-фактор плода", – констатирует гинеколог.

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      Кроме того, Ольга Белоконь подчеркивает, что резус-конфликт редко возникает во время первой беременности, поскольку кровь чаще всего смешивается во время родов.

      Произойдет выработка антител, но они никак не повлияют на уже родившегося ребенка. А вот, если вы забеременеете во второй раз и у вашего второго ребенка тоже будет положительный резус-фактор, то выработанные антитела при предыдущей беременности будут уничтожать эритроциты нового плода, в результате чего у него может возникнуть анемия, отек тканей, желтуха, все это называется "гемолитическая болезнь плода/новорожденного", в тяжелых случаях плод может даже погибнуть,
      – заключает она.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Вы оставили много комментариев под предыдущим постом, много вопросов и много ответов, сегодня будем разбираться с резус-конфликтом. ️Лайк перед прочтением. . Итак, резус – конфликт может возникать МЕЖДУ ВАМИ И ПЛОДОМ, ЕСЛИ У ВАС РЕЗУС-ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ТИП КРОВИ, а у ПЛОДА РЕЗУС-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ. ГРУППУ КРОВИ И РЕЗУС-ФАКТОР наследуют от родителей. Если у вашего мужа резус , а у вас резус , то у ребенка с вероятностью 50% может быть резус , а значит может возникнуть резус-конфликт. . Во время беременности узнать какой именно резус-фактор у плода можно, но исследование дорогостоящее. Называется неинвазивный пренатальный тест, который в основном делается для определения риска возникновения у плода хромосомных заболеваний, но с его помощью можно предсказать пол ребенка и определить его резус принадлежность. Если это исследование проводят, то тогда мы точно знаем, возможен ли резус-конфликт и нуждаетесь ли вы в введении иммуноглобулина. Об этом ниже. . НАЛИЧИЕ У ВАС РЕЗУС ФАКТОРА КРОВИ, а у плода резус НЕ = РЕЗУС-КОНФЛИКТ! . Резус конфликт может возникнуть только во время беременности и только в том случае, если в вашу резус кровь попали резус клетки крови плода. Обычно во время беременности кровь между матерью и ребенком не смешивается. Но иногда это происходит, чаще всего во время родов. Для вашего организма резус клетки крови являются чужеродными и иммунная система, встретившись с ними, начинает вырабатывать антитела, задача которых их уничтожить. То есть резус-конфликт - это выработка антител в вашем организме в ответ на положительный резус-фактор плода. . Резус-конфликт редко возникает во время ПЕРВой беременности, так как кровь чаще всего смешивается во время родов. Произойдет выработка антител, но они никак не повлияют на уже рожденного ребенка. А вот если вы забеременеете во второй раз и у вашего второго ребенка также будет резус-фактор, то выработанные антитела при предыдущей беременности будут уничтожать эритроциты нового плода, в результате чего у него может возникнуть анемия, отек тканей, желтуха, все это называется «гемолитическая болезнь плода/новорожденного», в тяжелых случаях плод может даже погибнуть. Продолжение в карусели #докторбелоконь

      A post shared by Доктор Ольга Белоконь (@doctor_belokon) on

      К слову, канадские ученые выяснили, у тех женщин, которые во время беременности активно употребляли фрукты, дети рождаются с более высоким коэффициентом интеллекта.

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      Теги: Здоровье Женское здоровье Здоровая жизнь Медицина Беременность и роды Дети
      Источник: 24 канал
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