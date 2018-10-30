Что такое резус-конфликт между матерью и плодом, который даже может закончиться смертью ребенка

Резус-конфликт между матерью и плодом возникает только во время беременности, однако это редко случается во время первого такого случая. В общем резус-конфликт – это выработка антител в организме резус-отрицательной женщины в ответ на положительный резус-фактор ребенка.

Об этом пишет акушер-гинеколог Ольга Белоконь в своем Instagram.

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Как объясняет специалист, резус-конфликт может возникать между матерью и плодом, если у женщины резус является отрицательным, а у плода он положительный.

Группу крови и резус-фактор дети наследуют от родителей. Если у вашего мужа резус положительный (плюс), а у вас – отрицательный (минус), то у ребенка с вероятностью в 50% может быть резус положительным (плюс), а следовательно может возникнуть резус-конфликт. Наличие у Вас отрицательного резуса, а у плода – положительного не есть резус-конфликтом,

– отметила врач.

По ее словам, во время беременности узнать, какой именно резус-фактор у плода можно, но исследование это является дорогим.

"Называется неинвазивный пренатальный тест, который обычно делают для определения риска возникновения у плода хромосомных заболеваний, но с его помощью можно предсказать пол ребенка и определить его резус-принадлежность. Если это исследование проводят, то тогда мы точно узнаем, возможен ли резус-конфликт и нуждаетесь ли вы во введении иммуноглобулина (средство, которое поможет избежать резус-конфликта)", – отмечает она.

Что такое резус-конфликт

В то же время эксперт добавляет, что резус-конфликт может возникнуть только во время беременности и только в том случае, если в резус-отрицательную кровь попадают клетки крови плода.

"Обычно во время беременности кровь между матерью и ребенком не смешивается. Но иногда это происходит, чаще всего во время родов. Для вашего организма резус-положительные клетки крови являются чужеродными, и иммунная система, встретившись с ними, начинает вырабатывать антитела, задача которых их уничтожить. То есть резус-конфликт – это выработка антител в вашем организме в ответ на положительный резус-фактор плода", – констатирует гинеколог.

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Кроме того, Ольга Белоконь подчеркивает, что резус-конфликт редко возникает во время первой беременности, поскольку кровь чаще всего смешивается во время родов.

Произойдет выработка антител, но они никак не повлияют на уже родившегося ребенка. А вот, если вы забеременеете во второй раз и у вашего второго ребенка тоже будет положительный резус-фактор, то выработанные антитела при предыдущей беременности будут уничтожать эритроциты нового плода, в результате чего у него может возникнуть анемия, отек тканей, желтуха, все это называется "гемолитическая болезнь плода/новорожденного", в тяжелых случаях плод может даже погибнуть,

– заключает она.

К слову, канадские ученые выяснили, у тех женщин, которые во время беременности активно употребляли фрукты, дети рождаются с более высоким коэффициентом интеллекта.

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