15:02
22 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин любит Ксению Троянскую. Полковники деда Пу
      Вєсті Кремля
      21:59, 21 мая
      Вести.UA: Перепалка Ляшко и Зеленского. Неоднозначные цвета Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:16, 21 мая
      Почему бесплатные операции в Институте сердца стоят десятки тысяч: скандальные истории
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Інститут просвіти
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Что такое "умные" города и как они повлияют на нашу жизнь

      Інститут просвіти 85 Читати новину українською

      К 2020 году в мире будет около 600 умных городов – это прогнозируют ведущие консалтинговые компании. Эти города будут генерировать до 60% мирового валового внутреннего продукта.

      Что такое "умные" города

      Smartcity – это концепция, когда используют информационные технологии для эффективного функционирования города. В ее основе использование честных информационных технологий для более эффективного функционирования.

      Читайте также: Феномен быстрого экономического роста Южной Кореи: интересные факты

      Прежде всего "умные" изменения касаются:

      1. транспорта,
      2. энергетики,
      3. здравоохранения,
      4. электроэнергии,
      5. электронного управления.

      В режиме реального времени различные датчики собирают данные, анализируют их, а главное корректируют действия городских систем, чтобы они работали эффективнее. Результатом будет экономия средств, лучший сервис и город станет комфортнее для его жителей.

      смарт технології розумне місто
      Украинским городам нужно 10 лет, чтобы стать "умными"

      Украинские города делают лишь первые шаги в смарт направлении. "Умными" стремятся стать Львов, Днепр, Харьков, Киев и Одесса. На это им нужно минимум 10 лет.

      Умное уличное освещение, смарт-парковки – это лишь отдельные инициативы, а не одна огромная национальная программа. Однако, чтобы достичь результата через 10 лет, украинским городам надо начинать работать над этим уже сейчас.

      Мировой пример

      В Сингапуре живет почти 6 миллионов человек, вся инфраструктура пропитана интеллектуальными технологиями. Здесь действует беспилотное метро, через приложение можно узнать время прибытия автобуса и количество мест в нем.

      розумне місто сінгапур
      "Умный" Сингапур

      Специальные датчики на переходах продолжают зеленый свет для пожилых людей и лиц с инвалидностью. Смарт-система также фиксирует, сколько воды потребляет житель. А если пожилой человек упал дома, то система сразу же отправит сигнал в больницу.

      На портале государственных услуг Сингапура доступны 650 онлайн-сервисов.

      Смотрите видео, как функционирует Сингапур:

      По прогнозам аналитиков, всемирный рынок умных городских услуг в 2020 году достигнет 400 миллиардов долларов. Итак, смарт-технологии – это перспектива.

      blog_ava
      22 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      1565
      Теги: Информационные технологии Сингапур Інститут просвіти
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Ідуть танки на світанку: маневри в зоні ООС очима воєнкора
      сегодня , 15:01 Ідуть танки на світанку: маневри в зоні ООС очима воєнкора
      Володимир Патола 19
      Планы команды Зеленского – торговля суверенитетом Украины
      сегодня , 14:12 Планы команды Зеленского – торговля суверенитетом Украины
      Сергій Фурса 2860
      Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список
      сегодня , 13:02 Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список
      9795
      Полномочия с хаосом в придачу, или Какие сверхзадачи стоят перед президентом Зеленским?
      сегодня , 12:00 Полномочия с хаосом в придачу, или Какие сверхзадачи стоят перед президентом Зеленским?
      Юрій Бутусов 1283
      Які сфери контролюють українські олігархи: головні корупційні схеми
      сегодня , 08:50 Які сфери контролюють українські олігархи: головні корупційні схеми
      Антон Голобородько 5520
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук