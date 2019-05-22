Что такое "умные" города и как они повлияют на нашу жизнь

К 2020 году в мире будет около 600 умных городов – это прогнозируют ведущие консалтинговые компании. Эти города будут генерировать до 60% мирового валового внутреннего продукта.

Что такое "умные" города

Smartcity – это концепция, когда используют информационные технологии для эффективного функционирования города. В ее основе использование честных информационных технологий для более эффективного функционирования.

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Прежде всего "умные" изменения касаются:

транспорта, энергетики, здравоохранения, электроэнергии, электронного управления.

В режиме реального времени различные датчики собирают данные, анализируют их, а главное корректируют действия городских систем, чтобы они работали эффективнее. Результатом будет экономия средств, лучший сервис и город станет комфортнее для его жителей.



Украинским городам нужно 10 лет, чтобы стать "умными"

Украинские города делают лишь первые шаги в смарт направлении. "Умными" стремятся стать Львов, Днепр, Харьков, Киев и Одесса. На это им нужно минимум 10 лет.

Умное уличное освещение, смарт-парковки – это лишь отдельные инициативы, а не одна огромная национальная программа. Однако, чтобы достичь результата через 10 лет, украинским городам надо начинать работать над этим уже сейчас.

Мировой пример

В Сингапуре живет почти 6 миллионов человек, вся инфраструктура пропитана интеллектуальными технологиями. Здесь действует беспилотное метро, через приложение можно узнать время прибытия автобуса и количество мест в нем.



"Умный" Сингапур

Специальные датчики на переходах продолжают зеленый свет для пожилых людей и лиц с инвалидностью. Смарт-система также фиксирует, сколько воды потребляет житель. А если пожилой человек упал дома, то система сразу же отправит сигнал в больницу.

На портале государственных услуг Сингапура доступны 650 онлайн-сервисов.

Смотрите видео, как функционирует Сингапур:

По прогнозам аналитиков, всемирный рынок умных городских услуг в 2020 году достигнет 400 миллиардов долларов. Итак, смарт-технологии – это перспектива.