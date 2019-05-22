Что такое "умные" города и как они повлияют на нашу жизнь
К 2020 году в мире будет около 600 умных городов – это прогнозируют ведущие консалтинговые компании. Эти города будут генерировать до 60% мирового валового внутреннего продукта.
Что такое "умные" города
Smartcity – это концепция, когда используют информационные технологии для эффективного функционирования города. В ее основе использование честных информационных технологий для более эффективного функционирования.
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Прежде всего "умные" изменения касаются:
- транспорта,
- энергетики,
- здравоохранения,
- электроэнергии,
- электронного управления.
В режиме реального времени различные датчики собирают данные, анализируют их, а главное корректируют действия городских систем, чтобы они работали эффективнее. Результатом будет экономия средств, лучший сервис и город станет комфортнее для его жителей.
Украинским городам нужно 10 лет, чтобы стать "умными"
Украинские города делают лишь первые шаги в смарт направлении. "Умными" стремятся стать Львов, Днепр, Харьков, Киев и Одесса. На это им нужно минимум 10 лет.
Умное уличное освещение, смарт-парковки – это лишь отдельные инициативы, а не одна огромная национальная программа. Однако, чтобы достичь результата через 10 лет, украинским городам надо начинать работать над этим уже сейчас.
Мировой пример
В Сингапуре живет почти 6 миллионов человек, вся инфраструктура пропитана интеллектуальными технологиями. Здесь действует беспилотное метро, через приложение можно узнать время прибытия автобуса и количество мест в нем.
"Умный" Сингапур
Специальные датчики на переходах продолжают зеленый свет для пожилых людей и лиц с инвалидностью. Смарт-система также фиксирует, сколько воды потребляет житель. А если пожилой человек упал дома, то система сразу же отправит сигнал в больницу.
На портале государственных услуг Сингапура доступны 650 онлайн-сервисов.
Смотрите видео, как функционирует Сингапур:
По прогнозам аналитиков, всемирный рынок умных городских услуг в 2020 году достигнет 400 миллиардов долларов. Итак, смарт-технологии – это перспектива.