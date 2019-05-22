Що таке "розумні" міста та як вони вплинуть на наше життя

До 2020 року в світі буде близько 600 розумних міст – це прогнозують провідні консалтингові компанії. Ці міста будуть генерувати до 60% світового валового внутрішнього продукту.

Що таке "розумні" міста

Smartcity – це концепція, коли використовують інформаційні технології для ефективнішого функціонування міста. В її основі використання чесних інформаційних технологій для ефективнішого функціонування.

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Насамперед "розумні" зміни стосуються:

транспорту, енергетики, охорони здоров’я, електроенергії, електронного урядування.

У режимі реального часу різноманітні датчики збирають дані, аналізують їх, а головне коригують дії міських систем, аби вони працювали ефективніше. В результаті, це буде економія коштів, кращий сервіс та комфортніше місто для його мешканців.



Українським містам потрібно 10 років, щоб стати "розумними"

Українські міста роблять лише перші кроки в смарт напрямку. "Розумними" прагнуть стати Львів, Дніпро, Харків, Київ та Одеса. На це їм потрібно щонайменше 10 років.

Розумне вуличне освітлення, смарт-парковки – це лише окремі ініціативи, а не одна величезна національна програма. Проте, щоб досягнути результату за 10 років українським містам треба починати працювати над цим уже зараз.

Світовий приклад

У Сінгапурі живе майже 6 мільйонів людей, вся інфраструктура просякнута інтелектуальними технологіями. Тут діє безпілотне метро, через додаток можна дізнатися час прибуття автобусу і кількість вільних місць у ньому.



"Розумний" Сінгапур

Спеціальні датчики на переходах продовжують зелене світло для літніх людей та осіб з інвалідністю. Смарт-система також фіксує, скільки води споживає мешканець. А якщо літня людина впала в будинку, то система одразу ж відправить сигнал до лікарні.

На порталі державних послуг Сінгапуру доступні 650 онлайн-сервісів.

Дивіться відео, як функціонує Сінгапур:

За прогнозами аналітиків, всесвітній ринок розумних міських послуг у 2020 році сягне 400 мільярдів доларів. Отже, смарт-технології – це преспектива.