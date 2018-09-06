Что теряет Украина из-за увеличения потока трудовых мигрантов: мнение экономиста

Трудовая миграция украинцев – сложная проблема, обусловленная объективными и субъективными факторами. Украина теряет квалифицированные кадры, а также имеет проблему с пенсионным обеспечением.

Об этом 24 каналу рассказал директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

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В частности, отмечает экономист, легальные трудовые мигранты платят налоги в тех странах, где работают, а не в Украине. Соответственно, мы имеем проблему с выплатами пенсий, так как в Украине до этого времени работает солидарная система пенсионного обеспечения.

Мы теряем квалифицированные кадры из-за того, что люди, которых подготовили в Украине, в том числе за государственные деньги, работают за рубежом. Говорится не о высшей квалификации, а о представителях рабочих, инженерных профессий, медицинской сферы. Это профессии, которые обеспечивают наше благосостояние. Без строителей, каменщиков, плотников нельзя развивать то, что обеспечивает наше нормальное функционирование. Врачи – это здоровье граждан в обществе,

– отмечает Игорь Бураковский.

Нелегальные трудовые мигранты, замечает экономист, подвергаются различным рискам. Они теряют часть своих социально-экономических прав.

"Нелегальные мигранты работают в жестких условиях. Часто это банальная эксплуатация, когда можно не получить обещанные деньги. Плюс отсутствие уплаты социальных взносов, и тогда возникает вопрос, что они будут делать на пенсии? Даже если они много зарабатывали заграницей", – подчеркнул Игорь Бураковский.

Напомним, Украина входит в топ-10 стран-доноров мигрантов в мире. По данным Центра экономической стратегии, более 4 млн украинцев (эксперты говорят почти 5) являются трудовыми мигрантами, то есть выезжают работать за границу (то есть около 16% трудоспособного населения). Одновременно за границей находятся около 2,6-2,7 млн человек.



Согласно опросу, проведенному каналом 24, больше всего украинцы боятся, что разлука с родными и особенно детьми нанесет им психологическую травму – так считают 47% читателей сайта 24 канала. Еще 43% считают такую работу рискованной. И только 10% не хотят работать за границей, так как там дороже жизнь.