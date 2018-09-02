Что вы думаете о работе за границей?

Очень часто украинские работники, которые работают за рубежом нелегально, оказываются абсолютно бесправными. Не раз мы слышали истории, как украинцы, не имея надлежащего страхования, сталкиваются с серьезными материальными проблемами.

Кроме того, работа за границей может быть невыгодной из-за дороговизны проживания там. Не забывайте и о том, что трудовые мигранты находятся вдали от семьи и близких людей, и часто это наносит тяжелую психологическую травму.

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А какой из этих факторов для вас является определяющим в вопросе трудоустройства за рубежом? Участвуйте в опросе.