Что вы думаете о работе за границей?
Очень часто украинские работники, которые работают за рубежом нелегально, оказываются абсолютно бесправными. Не раз мы слышали истории, как украинцы, не имея надлежащего страхования, сталкиваются с серьезными материальными проблемами.
Кроме того, работа за границей может быть невыгодной из-за дороговизны проживания там. Не забывайте и о том, что трудовые мигранты находятся вдали от семьи и близких людей, и часто это наносит тяжелую психологическую травму.
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А какой из этих факторов для вас является определяющим в вопросе трудоустройства за рубежом? Участвуйте в опросе.
Источник: 24 канал
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