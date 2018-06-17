Что ты знаешь о "будущем президенте Украины"? Иво Бобулу 65 лет! Тест
Иво Бобул – звезда эстрады, о котором недавно все вспомнили и активно заговорили. А вспомнили почему? Потому что он собирается стать президентом Украины! К 65-летию Бобула мы подготовили тест с интересными фактами о его жизни. А ты знал?
Источник: 24 Канал
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