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Что ты знаешь о "будущем президенте Украины"? Иво Бобулу 65 лет! Тест

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Иво Бобулу 65
Иво Бобулу 65 / 24 канал

Иво Бобул – звезда эстрады, о котором недавно все вспомнили и активно заговорили. А вспомнили почему? Потому что он собирается стать президентом Украины! К 65-летию Бобула мы подготовили тест с интересными фактами о его жизни. А ты знал?

 
Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Публикации Тесты Иво Бобул
Источник: 24 Канал
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