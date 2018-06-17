Що ти знаєш про "майбутнього президента України"? Іво Бобулу 65 років! Тест
Іво Бобул – зірка естради, про яку недавно всі згадали і активно заговорили. А згадали чому? Бо він збирається стати президентом України! До 65-річчя Бобула ми підготували тест з цікавими фактами про його життя. А ти знав?
Джерело: 24 Канал
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