Что украинцы знают о бюджете-2020: опрос

Правительство приняло проект государственного бюджета на 2020 год. Это документ, который ежегодно вызывает резонанс и побуждает к обсуждениям в обществе. Журналисты 24 канала спросили у украинцев, что они знают о государственном бюджете.

На 2020 год доходы Государственного бюджета увеличены на 13 миллиардов гривен, и теперь они будут определены в сумме 1092,5 миллиарда гривен. Что касается расходов Госбюджета, то правительство их увеличило на 15 миллиардов гривен, и теперь эта цифра составляет 1195,3 миллиарда гривен.

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Дефицит бюджета составит 2% от ВВП. По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, это произошло благодаря тому, что на 3 миллиарда гривен увеличен план доходов по специальному фонду, поскольку в ближайшее время должны принять закон об игорном бизнесе.



Главные цифры бюджета / Инфографика 24 канала

А план доходов общего фонда госбюджета увеличен на 10 миллиардов гривен из-за увеличения дивидендов от госкомпаний, небольшого увеличения ожидаемых поступлений налога на прибыль и от аренды госимущества.

По словам Макаровой, дополнительные 15 миллиардов гривен расходов распределены преимущественно на зарплаты учителей и опорные школы, программу поддержки лекарств и лечения за рубежом, развитие культуры и туризма, соцпрограммы и на программу развития аэропортов и строительства мостов.

Что украинцы знают о бюджете: смотрите видео