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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ БЮДЖЕТ 2020

      Что украинцы знают о бюджете-2020: опрос

      26 Читати новину українською
      Бюджет 2020
      Бюджет 2020 / Фото из открытых источников

      Правительство приняло проект государственного бюджета на 2020 год. Это документ, который ежегодно вызывает резонанс и побуждает к обсуждениям в обществе. Журналисты 24 канала спросили у украинцев, что они знают о государственном бюджете.

      На 2020 год доходы Государственного бюджета увеличены на 13 миллиардов гривен, и теперь они будут определены в сумме 1092,5 миллиарда гривен. Что касается расходов Госбюджета, то правительство их увеличило на 15 миллиардов гривен, и теперь эта цифра составляет 1195,3 миллиарда гривен.

      Читайте также: Проект Госбюджета-2020 внесли в Раду ко второму чтению: основные цифры

      Дефицит бюджета составит 2% от ВВП. По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, это произошло благодаря тому, что на 3 миллиарда гривен увеличен план доходов по специальному фонду, поскольку в ближайшее время должны принять закон об игорном бизнесе.

      бюджет 2020
      Главные цифры бюджета / Инфографика 24 канала

      А план доходов общего фонда госбюджета увеличен на 10 миллиардов гривен из-за увеличения дивидендов от госкомпаний, небольшого увеличения ожидаемых поступлений налога на прибыль и от аренды госимущества.

      По словам Макаровой, дополнительные 15 миллиардов гривен расходов распределены преимущественно на зарплаты учителей и опорные школы, программу поддержки лекарств и лечения за рубежом, развитие культуры и туризма, соцпрограммы и на программу развития аэропортов и строительства мостов.

      Что украинцы знают о бюджете: смотрите видео

       

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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Министерство финансов Украины Бюджет 2020
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