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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ БЮДЖЕТ 2020

      Що українці знають про бюджет-2020: опитування

      101 Читать новость на русском
      Бюджет 2020
      Бюджет 2020 / Фото з відкритих джерел

      Уряд ухвалив проєкт державного бюджету на 2020 рік. Це документ, який щороку викликає резонанс і спонукає до обговорень в суспільстві. Журналісти 24 каналу запитали українців, що вони знають про державний бюджет.

      На 2020 рік доходи Державного бюджету збільшено на 13 мільярдів гривень, і тепер їх буде визначено у сумі 1092,5 мільярда гривень. Щодо видатків Держбюджету, то уряд їх збільшив на 15 мільярдів гривень, і тепер ця цифра становить 1195,3 мільярда гривень.

      Читайте також: Проєкт Держбюджету-2020 внесли у Раду до другого читання: основні цифри

      Дефіцит бюджету становитиме 2% від ВВП. За словами міністерки фінансів Оксани Маркарової, це відбулося завдяки тому, що на 3 мільярди гривень збільшено план доходів за спеціальним фондом, оскільки найближчим часом мають ухвалити закон про гральний бізнес.

      бюджет 2020
      Головні цифри бюджету / Інфографіка 24 каналу

      А план доходів загального фонду держбюджету збільшено на 10 мільярдів гривень через збільшення дивідендів від держкомпаній, невеликого збільшення очікуваних надходжень податку на прибуток і від оренди держмайна.

      За словами Макарової, додаткові 15 мільярдів гривень витрат розподілено переважно на зарплати вчителів і опорні школи, програму підтримки ліків і лікування за кордоном, розвиток культури і туризму, соцпрограми на суму в понад 1 мільярд гривень, на програму розвитку аеропортів і будівництва мостів.

      Що українці знають про бюджет: дивіться відео

       

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      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Бюджет 2020 Міністерство фінансів України
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