Що українці знають про бюджет-2020: опитування

Уряд ухвалив проєкт державного бюджету на 2020 рік. Це документ, який щороку викликає резонанс і спонукає до обговорень в суспільстві. Журналісти 24 каналу запитали українців, що вони знають про державний бюджет.

На 2020 рік доходи Державного бюджету збільшено на 13 мільярдів гривень, і тепер їх буде визначено у сумі 1092,5 мільярда гривень. Щодо видатків Держбюджету, то уряд їх збільшив на 15 мільярдів гривень, і тепер ця цифра становить 1195,3 мільярда гривень.

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Дефіцит бюджету становитиме 2% від ВВП. За словами міністерки фінансів Оксани Маркарової, це відбулося завдяки тому, що на 3 мільярди гривень збільшено план доходів за спеціальним фондом, оскільки найближчим часом мають ухвалити закон про гральний бізнес.



Головні цифри бюджету / Інфографіка 24 каналу

А план доходів загального фонду держбюджету збільшено на 10 мільярдів гривень через збільшення дивідендів від держкомпаній, невеликого збільшення очікуваних надходжень податку на прибуток і від оренди держмайна.

За словами Макарової, додаткові 15 мільярдів гривень витрат розподілено переважно на зарплати вчителів і опорні школи, програму підтримки ліків і лікування за кордоном, розвиток культури і туризму, соцпрограми на суму в понад 1 мільярд гривень, на програму розвитку аеропортів і будівництва мостів.

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