Что за депутат без драки, – Гончаренко прокомментировал драку с Ивченко
Народный депутат от БПП Алексей Гончаренко прокомментировал драку с депутатом от фракции "Батькивщина" Вадимом Ивченко – вполне обычное явление в политике.
Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".
Напомним, 15 марта народный депутат Антон Геращенко поделился видео, на котором нардепы Вадим Ивченко и Алексей Гончаренко устроили серьезную драку в эфире студии "5 канала".
"Особо серьезного ничего не произошло. Видимо депутаты "Батькивщины" пытаются равняться на Надежду Савченко и как-то ее превзойти такими поступками. И, в принципе, что за депутат без драки", – сказал Гончаренко.
При этом Гончаренко так и не смог конкретно назвать причину драки.
"Причиной можно назвать только неадекватное поведение Ивченко", – добавил он.
Другой участник конфликта нардеп Ивченко в эфире телеканала "Прямой" заявил, что причиной ссоры стало оскорбление со стороны Гончаренко самого Ивченко и какой-то женщины.
"Он оскорбил меня лично на всю страну. Это последние слова. Вы можете из эфира вырезать и услышать, когда я на реальную правду... когда "Блок Петра Порошенко" фактически заблокировал принятие закона, который, точнее, совершенствует Уголовно-процессуальный кодекс от "поправок Лозового". Я сказал, что "Блок Петра Порошенко" дал только 48 голосов, и это факт. Потому что мы за этим следили... на что он мне сказал обидную вещь на всю страну. Я сделал ему замечание. Но потом озвучил оскорбление не только в мою сторону", – рассказал он.
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