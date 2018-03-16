Що за депутат без бійки, – Гончаренко прокоментував бійку з Івченком

Народний депутат від БПП Олексій Гончаренко прокоментував бійку з депутатом від фракції "Батьківщина" Вадимом Івченком – цілком звичайне явище в політиці.

Про це він сказав в коментарі "Українській правді".

Нагадаємо, 15 березня народний депутат Антон Геращенко поділився відео, на якому нардепи Вадим Івченко та Олексій Гончаренко влаштували серйозну бійку у ефірі студії "5 каналу".

"Особливо серйозного нічого не сталося. Мабуть депутати "Батьківщини" намагаються рівнятися на Надію Савченко і якось її перевершити такими вчинками. І, в принципі, що за депутат без бійки", – сказав Гончаренко.

При цьому Гонтаченко так і не зміг конкретно назвати причину бійки.

"Причиною можна назвати тільки неадекватну поведінку Івченка", – додав він.

Інший учасник конфлікту нардеп Івченко в ефірі телеканалу "Прямий" заявив, що причиною сварки стала образа з боку Гончаренка самого Івченка та якоїсь жінки.

"Він образив мене особисто на всю країну. Це останні слова. Ви можете з ефіру вирізати і почути, коли я на реальну правду... коли "Блок Петра Порошенка" фактично заблокував прийняття закону, який, точніше, удосконалює Кримінально-процесуальний кодекс від "поправок Лозового". Я сказав, що "Блок Петра Порошенко" дав 48 тільки голосів, і це факт. Тому що ми за цим стежили... на що він мені сказав образливу річ на всю країну. Я зробив йому зауваження. Але потім озвучив образу не тільки в мій бік", – розповів він.