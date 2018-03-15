Нардепи влаштували серйозну бійку через "правки Лозового": відео

Нардепи Вадим Івченко та Олексій Гончаренко влаштували серйозну бійку у ефірі студії "5 каналу".

Про це повідомив інший народний депутат Антон Геращенко.

Яблуком розбрату для депутатів стали так звані "правки Лозового".

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"Через правки Лозового пролилася перша кров", – написав нардеп та оприлюднив відповідне відео.

За словами Геращенка, конфлікт почався в студії і продовжився вже у коридорі. Аби вгамувати розбишак Геращенко викликав поліцію для оформлення протоколу.

Що таке правки Андрія Лозового? Це правки до змін у Кримінально-процесуальному кодексі України. Відповідно до змін, слідчий або прокурор зобов’язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи, серед іншого, щодо встановлення причин смерті. Раніше експертизу проводили за рішенням слідчого. Так, термін досудового розслідування з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить два місяця – у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку, три місяці – провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості і шість місяців – щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Зміни набули чинності 15 березня.