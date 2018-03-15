Нардепы устроили серьезную драку из-за "правок Лозового": видео

Нардепы Вадим Ивченко и Алексей Гончаренко устроили серьезную драку в эфире студии "5 канала".

Об этом сообщил другой народный депутат Антон Геращенко.

Яблоком раздора для депутатов стали так называемые "правки Лозового".

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"Из-за правок Лозового пролилась первая кровь", – написал нардеп и обнародовал соответствующее видео.

По словам Геращенко, конфликт начался в студии и продолжился уже в коридоре. Чтобы унять хулиганов, Геращенко вызвал полицию для оформления протокола.

Что такое правки Андрея Лозового? Это правки к изменениям в Уголовно-процессуальный кодекс Украины. Согласно изменениям, следователь или прокурор обязаны обратиться с ходатайством к следственному судье для проведения экспертизы, среди прочего, относительно установления причин смерти. Ранее экспертизу проводили по решению следователя. Так, срок досудебного расследования с момента внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований до дня уведомления лицу о подозрении составляет два месяца – в уголовном производстве относительно уголовного проступка, три месяца – в производстве относительно преступления небольшой или средней тяжести, и шесть месяцев – в отношении тяжкого или особо тяжкого преступления. Изменения вступили в силу 15 марта.