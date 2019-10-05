Что ждет Януковича после возвращения в Украину

На днях появилась информация, что с Виктора Януковича сняты санкции Евросоюза и он рассматривает возможность возвращения в Украину. Однако не стоит преждевременно делать ложные выводы, о возможности того, что экс-президент сможет беззаботно передвигаться по Украине.

Такое мнение в интервью 24 каналу высказал председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности ВРУ Денис Монастырский. Он отметил, что информация о возможном возвращении Януковича – лишь слухи, это были отнюдь не факты.

О снятии санкций с Януковича, смотрите здесь:

Относительно Януковича есть приговор суда, поэтому он может вернуться в Украину. Его здесь очень ждут и в дальнейшем события могут развиваться только по одному сценарию – взятие его под стражу,

– отмечает Денис Монастырский.

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Какова ситуация с санкциями? Персональные санкции в отношении Виктора Януковича, введенные Советом Европейского Союза, действительны до 6 марта 2020 года. В то же время Суд общей юрисдикции ЕС своим решением от 24 сентября 2019 года отменил Решение Совета Евросоюза относительно санкций Виктору Януковичу, которые действовали в период с 5 марта по 4 марта 2019 года. Таким образом, персональные санкции ЕС в отношении Януковича от 4 марта 2019 года действительны до 6 марта 2020 года.



Кстати, о снятии санкций заявил пресс-секретарь Александра Януковича (сына президента) – Юрий Кирасир. Он сказал, что сняли те санкции, которые были введены в 2018-2019 годах. Комментируя это решение, он сказал, что отмена санкций якобы подтверждает "незаконность и безосновательностиь их введения". Он также уже традиционно обвинил Украину и ЕС в политическом преследовании Януковича, который сам в 2014 году бежал в Россию.