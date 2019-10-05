Що чекає на Януковича після повернення в Україну

Днями з’явилась інформація, що з Віктора Януковича знято санкції Євросоюзу і він розглядає можливість повернення в Україну. Проте не варто передчасно робити хибні висновки, щодо можливості того, що експрезидент зможе безтурботно пересуватись Україною.

Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив голова комітету з питань правоохоронної діяльності ВРУ Денис Монастирський. Він зауважив, що інформація про можливе повернення Януковича – лише чутки, це були аж ніяк не факти.

Про зняття санкцій з Януковича, дивіться тут:

Щодо Януковича є вирок суду, тому він може повернутись в Україну. На нього тут дуже чекають і в подальшому події можуть розвиватись лише за одним сценарієм – взяття його під варту,

– наголошує Денис Монастирський.

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Яка ситуація щодо санкцій? Персональні санкції стосовно Віктора Януковича, введені Радою Європейського Союзу, чинні до 6 березня 2020 року. Водночас Суд загальної юрисдикції ЄС своїм рішенням від 24 вересня 2019 року скасував Рішення Ради Євросоюзу щодо санкцій Віктору Януковичу, які діяли у період з 5 березня по 4 березня 2019 року. Таким чином, персональні санкції ЄС щодо Януковича від 4 березня 2019 року чинні до 6 березня 2020 року.



До речі, про зняття санкцій заявив прессекретар Олександра Януковича (сина експрезидента) – Юрій Кірасир. Він сказав, що зняли ті санкції, які були введені у 2018-2019 роках. Коментуючи це рішення, він сказав, що скасування санкцій нібито підтверджує "незаконність та безпідставність їхнього введення". Він також вже традиційно звинуватив Україну та ЄС в політичному переслідуванні Януковича, який сам у 2014 році втік у Росію.