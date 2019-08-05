Что ждет того, кто предлагал взятку Богдану: мнение юриста

НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного предложения в 20 миллионов долларов в виде взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану. Такие деньги ему якобы предлагали для того, чтобы он "не трогал" главу КГГА Виталия Кличко.

Возможно ли наказать за предложение взятки – 24 каналу разъяснил кандидат юридических наук Василий Мирошниченко.

Кстати: Богдан заявил, что ему предлагали взятку: НАБУ открыло дело

Детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в заявлении мэра столицы Виталия Кличко о возможном совершении уголовного коррупционного правонарушения. Дело возбуждено по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).

За что Богдану предлагали взятку?Глава Офиса Президента Андрей Богдан на пресс-конференции заявил что Кличко якобы признался ему, что не контролирует Киевсовет. Мол, там есть 2-3 человека, которые контролируют группы депутатов.

Андрей Богдан сам признал, что не записал это событие. Ни аудио, ни видео записи нет. Доказать, что это событие фактически имело место – практически нереально. Разве что сам взяточник признает свою вину и его показания совпадут со сказанным Богданом. В таком случае взяточника можно осудить,

– сказал Василий Мирошниченко.

Осудить за взятку можно, если того, кто ее предлагал, правоохранители взяли за что-то посерьезнее и они идут на соглашение, по которому "снимается" более тяжелая вина, но он признает факт дачи взятки. В таком случае это дело имело бы судебную перспективу.

О чем говорил Андрей Богдан, смотрите здесь: