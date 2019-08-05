Що чекає на того, хто пропонував хабар Богдану: думка юриста

НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливої пропозиції у 20 мільйонів доларів у вигляді хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану. Такі гроші йому наче пропонували для того, щоб він "не рухав" голову КМДА Віталія Кличка.

Чи можливо покарати за пропозицію хабаря – 24 каналу роз'яснив кандидат юридичних наук Василь Мірошніченко.

До речі: Богдан заявив, що йому пропонували хабар: НАБУ відкрило справу

Детективи НАБУ розпочали розслідування за фактами, викладеними в заяві мера столиці Віталія Кличка щодо можливого вчинення кримінального корупційного правопорушення. Справу порушено за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

За що Богдану пропонували хабар? Очільник Офісу Президента Андрій Богдан на прес-конференції заявив що, Кличко начебто зізнався йому, що не контролює Київраду. Мовляв, там є 2-3 людини, які контролюють групи депутатів.

Андрій Богдан сам визнав, що не записав цю подію. Ні аудіо, ні відео запису нема. Довести, що ця подія фактично мала місце – практично нереально. Хіба що сам хабарник визнає свою вину і його покази співпадуть зі сказаним Богданом. В такому випадку хабарника можна засудити,

– сказав Василь Мірошніченко.

Засудити за хабар можна, якщо того, хто його пропонував, правоохоронці взяли за щось серйозніше і вони йдуть на угоду, за якою "скидається" важча провина, але він визнає факт давання хабара. В такому випадку ця справа мала б судову перспективу.

В чому говорив Андрій Богдан, дивіться тут: