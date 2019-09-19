Что ждет украинское телевидение: прогнозы экспертов

Объединение телевидения и интернета, а также рост медиарынка – такие прогнозы дают участники ежегодной конференции "Телевидение как бизнес", организованной Индустриальным телевизионным комитетом. Уже с нового года рейтинговые каналы должны закодировать свой спутниковый сигнал.

Переход к платному телевидению, по оценкам экспертов, должен положительно повлиять на медиа-бизнес, в частности на создание качественного продукта.

"Ожидания экспертов, что от 4,5 до 6,5 миллионов домохозяйств начнут быть подписчиками платного телевидения. Это с одной стороны дополнительные деньги для всей индустрии платного телевидения и для каналов, в частности. Также это одна из стратегии интеграции телеканалов в платный рынок", – отметил директор Индустриального телевизионного комитета Игорь Коваль.



Игорь Коваль

В то же время останется доступ к бесплатному цифровому и кабельному эфиру, возможность смотреть программы в интернете. Ежегодно в Украине на 1% уменьшается количество семей, которые имеют и смотрят классический телевизор. Да и сами телеканалы развивают собственные цифровые платформы.

"Например, в Польше количество пользователей цифрового и телевизионного продукта уже сравнялось. Растет качество и стоимость местного производства медиапродукта, рассчитанного на онлайн-аудиторию. Украина в этом плане развивается с опозданием на год-два", – пояснил главный ученый компании Gemius Эмиль Павловски.



Эмиль Павловски

Это обусловлено тем, что у нас позже запустили 4G, чем в странах ЕС. Впрочем, по прогнозам экспертов, через 5 лет TV с интернетом станут одним целым. Способствует развитию и рост рынка рекламы в медиа – ежегодно более чем на треть. По данным международного рейтинга счастья, украинцы в этом году оказались на последнем месте в Европе и на 133-м в мире. Топ-менеджеры каналов пересматривают роль и влияние на общество транслирующегося контента.

Вместо того, чтобы показывать ужасный фильм о преступлениях, показать что-то, что демонстрирует, какая есть возможность выбора у украинцев. Это реально увеличит показатель счастья. Что интересно, это показывает, что счастливые люди работают лучше и зарабатывают больше, – отметил CEO IPG Mediabrands Ukraine Андрей Андрющенко.



Андрей Андрющенко

Глобализация и рост конкуренции на рынке медиа помогают компании производить качественный продукт – программы, фильмы, которые можно продать на международном рынке.